RÉTROSPECTIVE | 15 chouettes rencontres liégeoises de 2019

Des parcours atypiques, de jolis exploits, de belles personnes. Les rencontres ont été nombreuses pour L’Avenir, cette année à Liège. En voici une petite sélection.

L’année 2019 étant écoulée, l’heure est venue d’évoquer quelques souvenirs. Les reportages, interviews et rencontres diverses sont nombreux, durant un an. Énumérer chaque moment agréable ou marquant, avec exhaustivité, s’avère tout bonnement impossible.

Nous avons dès lors choisi de sélectionner une quinzaine de rencontres, arbitrairement, parce qu’elles ont marqué notre esprit ou pour ce qu’elles symbolisent.

1. La prison plus accueillante pour les enfants (14/01)

Les avocats du barreau de Liège, à l’initiative de son bâtonnier Isabelle Tasset, ont offert des jouets à la prison de Lantin. Ils permettent de rendre la visite des enfants à leurs parents incarcérés un peu plus agréable.

Pénétrer dans la prison de Lantin constitue en soi une expérience, pour le commun des mortels. Vétuste, surpeuplée, la prison liégeoise est aussi occupée par des femmes et des hommes, des parents qui rencontrent leurs enfants dans des conditions compliquées. On ne peut que saluer l’initiative d’Isabelle Tasset d’y faire entrer des jouets, pour réinstaurer un peu de chaleur entre ces murs.

Trois ados originaires de la région de Visé ont passé leurs vacances à réaliser un reportage sur l'usine de Chertal et en particulier sur les personnes qui y ont passé une partie de leur vie. Même à 16 ans, on peut s'intéresser au passé sidérurgique de la région. Le déclin de la sidérurgie a profondément marqué la région liégeoise ces dernières années. Des ados, passionnés par le site de Chertal, rendant au passage hommage aux membres de leur famille qui ont travaillé dans le secteur, ont consacré du temps et de l'énergie à un beau projet vidéo.

3. Des élèves organisent la manif géante pour le climat (30/1)

À Liège, la marche pour le climat a attiré près de 15 000 jeunes dans les rues, le jeudi 31 janvier. Quelques heures auparavant, nous rencontrions les élèves du collège Saint-Louis qui ont imaginé cette manifestation. Sans imaginer l’ampleur qu’elle allait prendre. «Au départ, nous espérions être 500», nous confiaient-ils alors.

Plusieurs marches ont été organisées à Liège, mais celle du 31 janvier reste la plus marquante, avec ses 15 000 participants. Voir et entendre ces enfants et ados scander leur préoccupation pour l’environnement, sous le dôme des Guillemins puis dans les rues de la cité, imposait une forme de respect. Chaque jeune rencontré dans le contexte de ces marches faisait preuve de maturité, d’un grand sens des responsabilités, de clairvoyance.

L'organiste liégeois Serge Schoonbroodt, bouleversé par l'incendie de Notre-Dame de Paris, y a passé trois années de sa vie comme chanteur. Et a déjà eu l'opportunité de jouer sur les orgues, «les plus belles du monde». Au lendemain de l'incendie de la cathédrale, il se confiait à nous en reconnaissant y avoir passé «les trois plus belles années de sa vie». Nombreux sont celles et ceux qui ont assisté, sidérés, à l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril en soirée. Atterrés aussi par certaines théories du complot qui s'en sont suivies. Cela étant, l'édifice fait d'une certaine manière partie de nos existences. Serge Schoonbroodt, lui, a même eu l'opportunité d'y vivre durant trois ans. Son émotion était particulièrement palpable lorsqu'il a évoqué pour nous ses souvenirs.

5. La musique qui répare les patients

Myomusique est un orchestre qui s’est formé au sein du Centre hospitalier régional de la Citadelle, à Liège. Il est constitué d’une musicothérapeute, d’un musicien, mais surtout de patients pour lesquels la musique représente bien plus que quelques notes.

Un hôpital tel que celui de la Citadelle accueille chaque jour des milliers de personnes qui viennent travailler, se faire soigner, vivre des moments éprouvants ou de grands bonheurs. Les répétitions de cet orchestre représentent un moment suspendu au cœur d’une institution qui grouille. Une alchimie se crée et réconforte des personnes qui n’ont pas toujours été épargnées par la vie.

Presque 100 ans après la découverte de son tombeau par Howard Carter, Toutankhamon fait l'objet d'une grande exposition à la gare des Guillemins. Nous avons visité les ateliers où se déroulaient les préparatifs, au début de l'été. L'expo a ouvert ses portes le 14 décembre, les égyptologues Dimitri Laboury et Simon Connor y apportant leur caution scientifique. L'organisation de cette exposition permet, au-delà de son sujet intrinsèque, de mettre en lumière des talents liégeois. Parmi eux figure l'égyptologue de l'université de Liège Dimitri Laboury, sommité dans son domaine, interlocuteur passionnant et brillant commissaire scientifique de l'exposition.

7. Une centenaire bien entourée (10/7)

Sylvia Giglio, une Liégeoise, soufflait ses 100 bougies le 13 juillet. Nous l’avons rencontrée alors qu’elle vivait toujours à son domicile, grâce à la mobilisation remarquable d’une équipe soignante autour d’elle.

L’existence romanesque de cette dame mériterait un roman. Mais sa situation montre aussi à quel point le maintien à domicile des personnes âgées représente un défi du quotidien et un besoin pratiquement vital pour de nombreuses personnes.

Une quarantaine d'enfants hospitalisés au CHR de la Citadelle ont pu vivre les sensations de la chute libre, au simulateur Fly In à Bierset. Une expérience mémorable pour ces jeunes peu épargnés par la vie. L'ASBL Cita des Ailes organise régulièrement des activités pour les enfants hospitalisés. La motivation du personnel soignant et l'enthousiasme de ces jeunes peu épargnés par la vie sont remarquables.

9. Le CHU de Liège, une œuvre d’art (05/09)

Une visite du CHU de Liège était organisée dans le cadre des Journées du patrimoine, le 7 septembre. Ce bâtiment est bien plus qu’un hôpital. Il est une œuvre architecturale à part entière, elle-même truffée d’œuvres d’artistes réputés. Nous l’avons visité avec Jean Housen, qui connaît l’hôpital comme sa poche.

Des milliers de personnes fréquentent l’hôpital au quotidien, mais peu le regardent véritablement. Observer le CHU de Liège comme une œuvre architecturale elle-même truffée d’interventions artistiques revient, en quelque sorte, à adopter un regard neuf sur notre environnement.

Deux houblonnières de la région liégeoise vivaient leur première récolte, en septembre. Le phénomène s'inscrit dans la tendance des circuits courts. Reportage à Lantin et à Villers-l'Évêque. Une belle dynamique autour de l'alimentation durable et en circuit court s'intensifie, ces dernières années à Liège. Ces deux initiatives autour de l'art brassicole en sont un signe tangible, dans un secteur en pleine effervescence.

11. Fanny et Camille au secours des sans-abri (18/9)

L’ASBL Infirmiers de rue s’est implantée à Liège en mai dernier. Deux infirmières entrent au quotidien en contact avec des personnes particulièrement précarisées, pour les prendre en charge en termes de santé et d’hygiène.

L’implantation à Liège de l’ASBL Infirmiers de rue tient principalement de la motivation de Camille Delvoye et Fanny Caprasse, qui se démènent au quotidien pour apporter des soins aux plus démunis.

Natacha Delrez, chercheuse en médecine vétérinaire à l'université de Liège, a remporté la finale internationale de «Ma thèse en 180 secondes». Avec une histoire d'anguille, de virus et de luciole. Natacha Delrez, quelques heures après avoir remporté la finale internationale de ce concours de vulgarisation, était de retour à l'université de Liège lorsque nous l'avons interviewée. Elle savourait encore avec beaucoup d'humilité sa performance.

13. Elle offre une nouvelle vie à la peau des poissons (29/10)

La Liégeoise Caroline Caucheteur a créé «Peaux de Pêche», une tannerie artisanale qui valorise les déchets de peau de poisson. Tout a commencé par une remise en question professionnelle et quelques coups de pouce du destin.

Certaines reconversions professionnelles forcent l’admiration. Celle de Caroline Caucheteur en fait partie. Après avoir perdu son emploi, elle s’est mis en tête de créer sa propre activité, en phase avec ses valeurs et ses aspirations.

Chloé Wilkin est depuis peu chercheuse au service de la lutte contre le cancer. Son projet est financé par la Télévie. Un coup de pouce déterminant pour cette Liégeoise, dont la petite sœur a été touchée par la leucémie. Le parcours de Chloé Wilkin est fait de ténacité, d'intelligence, de persévérance et de beaucoup de motivation. Cette jeune chercheuse liégeoise, après avoir grandi auprès d'une sœur atteinte par la leucémie, a décidé à sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre la maladie.

15. Autistes et non-autistes chantent ensemble à l’opéra (29/11)

L’Opéra royal de Wallonie, à Liège, organisait un concert de Noël le 1er décembre. Où jeunes autistes et non autistes se partageaient la scène. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition.

Être adulte et assister à une répétition conjointe d’une chorale d’enfants autistes et de la maîtrise de l’Opéra royal de Wallonie permet de recevoir une belle leçon de la part des jeunes. Une leçon d’ouverture d’esprit, de camaraderie, d’humanité.