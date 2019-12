Ces 5 expressions qu’on ne veut plus entendre en 2020

Une nouvelle décennie, c’est l’occasion rêver de mettre au rancart une série d’expressions qui ont particulièrement pollué la précédente. Voici, donc, les tournures de phrase devenues populaires dans les années 10 qu’on ne veut plus entendre dans années 20.

1 «Au jour d’aujourd’hui»

Ça vient d’où?

Sans doute d’un type qui aura voulu se rendre intéressant. Or, il s’agit, en outre d’un tic de langage, d’un barbarisme morphologique, ainsi qu’aiment à l’appeler les linguistes. Pour faire clair, c’est un pléonasme. Entendez par là qu’en prononçant cette formule, vous dites… deux fois la même chose. C’est bête, non?

Qui sont les spécialistes?

Sans nul doute les hommes politiques, quand ils cherchent à se donner une contenance, à rendre, en apparence, leur discours plus savant. Et le pire, c’est que ça marche. Jusqu’au jour d’auj… euh, jusqu’à aujourd’hui, pardon.

Ce que vous pouvez dire à la place

«Aujourd’hui» ou « En ce jour». Vous pouvez également réhabiliter cet adverbe trop longtemps moqué et désormais tombé en désuétude: « Présentement».

On n’est pas les seuls à le dire

2 «C’est tellement vrai»

Ça vient d’où?

Des réseaux sociaux, bien évidemment. Ou la sentence accompagne tant et tant de publications.

Qui sont les spécialistes?

Tous les trolls du web, et les «posteurs» en série en panne d’imagination. Ou qui n’ont pas envie de se creuser. Et à force, c’est agaçant. C’est tellement vrai.

Ce que vous pouvez dire à la place

Rien est un minimum. Mieux vaut un vide angoissant qu’une redondance source de stress pour vos amis. Sinon, tentez d’alterner des formules tout aussi creuses, mais qui ont le mérite de la variété: «Je n’aurais pas dit mieux», « Qu’on se le dise», ou encore le très sobre «Parfait». Avec un peu de chance, vos followers n’y verront que du feu. Avec un peu de chance.

3 «Ça se paie cash»

Ça vient d’où?

Très clairement des journalistes sportifs, et plus particulièrement des commentateurs et consultants chargés de la rubrique football. Une exclusion précoce? Ça «se paie cash ». Une faute dans le rectangle? «À ce niveau, ça se paie cash». Un mauvais choix du coach? Fatalement, «contre une équipe pareille, ça se paie cash». Une expression qui a presque réussi à rendre obsolète notre bon vieux « il faut prendre match par match ».

Qui sont les spécialistes?

Pêle-mêle, citons Frédéric Waseige, Philippe Vande Walle ou encore Anne Ruwet. Mais soyons de bon compte: ils le font à peu près tous, et tout le temps.

Ce que vous pouvez dire à la place

Un peu de créativité, que diable: un «à ce niveau, une telle erreur est impardonnable» vaut mieux que deux tu l’auras. On peut aussi la jouer lyrique, et tenter un improbable « Ô VAR, ô désespoir». Ou alors, joue-la comme Philippe Albert: «Bordel, quelle connerie, ti(che)! ».

4 «Non, mais c’est quoi ce délire?» (marche aussi avec «J’hallucine!»)

Ça vient d’où?

On voudrait bien le savoir. Ou soupçonne fortement Karen Cheryl, jadis présentatrice de l’émission culte Hugo Délire (un programme précurseur de notre société 2.0.). Mais au jour d’aujourd’hui, et malgré des investigations poussées, aucune preuve tangible n’a pu encore être apportée par les agents chargés de l’enquête.

Qui sont les spécialistes?

Les adolescents d’aujourd’hui ont, c’est à craindre, été massivement contaminés. Mais ils ne font finalement que répéter une formule qui a fait école, également, au cinéma et dans les séries qui leur sont dévolues. Le ver est dans le fruit.

Ce que vous pouvez dire à la place

«Mais que se passe-t-il?» ou «Mais qu’est-ce qui se passe?» (spéciale dédicace aux Inconnus). Ou, dans un mode plus vintage, tentez une expression du XXe siècle, c’est tendance: bien placé, un « Diantre» ou un «Palsambleu» peut faire des ravages en société. Ne réservez par contre le « Tonnerre de Brest» qu’aux seuls tintinophiles. Et vérifiez d’abord que Nick Rodwell n’est pas dans l’assemblée: il pourrait vous faire payer cash le bon mot.

5 «J’adore la Belgique»

Ça vient d’où?

De gens trop bien intentionnés qui voient dans notre humour une forme d’exception culturelle, qui ferait de nous de petites choses exotiques qu’il est bon de traîner en soirée, pour faire rire leurs amis. Ils risquent d’être drôlement déçus si vous êtes davantage Marc Uyttendaele que Benoît Poelvoorde.

Qui sont les spécialistes?

Les acteurs.rices français.e.s. Parce qu’ils sont venus trois fois en promo à Bruxelles et ont tourné une coproduction belgo-française dans le Pas-de-Calais, ils ont, il est vrai, un avis particulièrement éclairé sur les us, coutumes et qualités de notre beau pays. C’est quoi ce délire, franchement?

Ce que vous pouvez dire à la place

La vérité, ça nous changerait. Par exemple: « Euh, en fait, je ne vois pas bien la différence avec la Seine Maritime ». Quel compliment.