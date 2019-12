Trump loue l’«excellente coordination» avec Moscou ayant permis de déjouer un attentat

Le président américain Donald Trump a loué mardi l’«excellente coordination» entre les États-Unis et la Russie ayant permis de déjouer un attentat à Saint-Pétersbourg.

«Le président russe Poutine a appelé pour me remercier et remercier les États-Unis de les avoir informés d’un projet d’attaque terroriste dans la magnifique ville de Saint-Pétersbourg», a tweeté M. Trump depuis la Floride où il est en vacances.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!