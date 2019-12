Trump signera l’accord commercial partiel avec Pékin le 15 janvier

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu’il signerait le 15 janvier, à la Maison Blanche, l’accord commercial partiel conclu avec la Chine après des mois d’affrontement à coups de droits de douane punitifs.

«Je signerai notre très grand accord commercial de phase 1 avec la Chine le 15 janvier», a tweeté M. Trump, qui avait promis à ses électeurs en 2016 qu’il s’attaquerait au problème des pratiques commerciales «déloyales» de Pékin.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!