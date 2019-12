Drogue: Zeebrugge renforce ses contrôles sur les conteneurs de fruits d’Amérique du Sud

Les douanes du port de Zeebrugge vont renforcer les contrôles sur les conteneurs de fruits en provenance d’Amérique du Sud, a annoncé le bourgmestre Dirk De fauw.

Cette décision intervient après la découverte d’un chargement de 855 kilogrammes de cocaïne vendredi dernier au Suriname.

La cargaison, cachée sous un faux plafond, était en route vers le port de Zeebrugge.

«Les contrôles ont été renforcés dans les ports d’Anvers et d’Amsterdam, c’est pourquoi nous pensons que les négociants tentent à présent de se frayer un chemin via des ports plus petits comme Zeebrugge», explique Dirk De fauw.

La douane de Zeebrugge n’a encore rien intercepté jusqu’ici mais va intensifier ses contrôles sur les conteneurs de fruits.