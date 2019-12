Coups de feu contre Jean-Yves Wargnies : tentative d’assassinat retenue

Une dispute entre voisins a eu lieu ce lundi matin vers 10h50 à la rue du Congo à Marchienne-au-Pont. L’auteur des coups de feu a été entendu.

Les faits se sont produits ce lundi matin vers 10h50 à la rue du Congo à Marchienne-au-Pont. Un conflit de voisinage est à l’origine des coups de feu. La victime est Jean-Yves Wargnies, ex-candidat de la version belge de la Star Academy et connu dans la région pour avoir ouvert l’établissement «Chez ta mère» sur la place de la Digue à Charleroi. L’homme, fortement apprécié dans la région, a également participé au renouveau de la brocante de Gerpinnes et de la brocante des Quais à Charleroi.

Une altercation à cause de travaux

Le suspect, prochainement âgé de 67 ans et retraité, a été entendu. Il explique avoir eu un coup de sang à cause de travaux réalisés par Jean-Yves Wargnies à son domicile. «Il semblerait qu’il s’agit d’un conflit de voisinage qui dure depuis un certain temps. Le suspect explique même avoir déjà fait appel à la police pour constater les nuisances provoquées», explique Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi.

Le sexagénaire s’est rendu près de la victime afin de lui demander de cesser le bruit. «L’auteur des coups de feu explique avoir été recherché un pistolet chez lui mais cela reste à vérifier car cette version ne concorde pas avec celle du témoin.» Un premier coup de feu part sans atteindre la victime. Le tireur a ensuite escaladé une échelle pour aller à la rencontre de la victime sur le toit. «Une série de coups de feu a eu lieu et la victime a été touchée à la jambe avant de parvenir à prendre la fuite à pied», détaille le parquet. Le suspect signale avoir suivi sa victime et tiré une seconde série de coups de feu, l’atteignant à la tête.

Pistolet non déclaré

Le parquet de Charleroi indique ce mardi qu’une tentative d’assassinat a été retenue ainsi qu’une infraction à la loi sur les armes. «Le pistolet semble avoir été détenu de manière illégale.» Le tireur présumé est actuellement entendu par le juge d’instruction, qui décidera ou non de l’inculper pour la tentative d’assassinat. L’état de santé de Jean-Yves Wargnies reste toujours inquiétant. De nombreuses personnes affichent leur soutien sur Facebook.