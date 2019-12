Disparition jugée inquiétante de Jérôme Freschi à Lodelinsart

Un avis de disparition a été lancé mardi matin par le parquet de Charleroi. Jérôme Freschi, 34 ans, n’a plus donné signe de vie depuis lundi et sa disparition est jugée inquiétante.

Le lundi 30 décembre vers 12h, Jérôme Freschi, un homme âgé de 34 ans, a quitté l’hôpital Marie Curie situé à la Chaussée de Bruxelles à Lodelinsart (Charleroi). Depuis, il ne s’est plus manifesté. Le trentenaire se déplace à bord d’une Audi Q2 blanche immatriculée 1-WGQ-629. Jérôme Freschi mesure 1m87 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et les yeux bleu-vert. Il porte des lunettes. -

Au moment de sa disparition, il portait un polo kaki, un gilet brun et une veste matelassée avec une capuche bordée de fourrure. Le parquet de Charleroi indique que l’homme a soudainement quitté l’hôpital Marie Curie après un rendez-vous médical. «Il s’avère qu’il a reçu de mauvaises nouvelles à la suite de ce rendez-vous médical et depuis lors, son compagnon n’a plus eu le moindre signe de vie.»

Si vous avez vu Jérôme Freschi ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, la police demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300. Les témoignages peuvent aussi parvenir par mail à avisderecherche@police.belgium.eu.