Déjà le passage en 2020 pour les Belges en Australie!

Une Saint Sylvestre à l’ambiance tropicale

À 1000 kilomètres de là, l’ambiance est au rendez-vous pour Simon et ses copains. Loin des incendies, dans la région de Victoria, le Namurois de 26 ans a commencé très tôt les festivités de la nouvelle année. S’il ne peut pas assister aux feux d’artifice de Sydney, Simon compte bien se déplacer dans le centre-ville de Victoria pour y tâter l’ambiance, et ça ne risque pas d’être triste non plus.