Il y a un an, les 31 bourgmestres des communes de Huy-Waremme nous livraient leurs résolutions pour 2019. Éric Hautphenne a-t-il couru un marathon? Jean-Michel Javaux joue-t-il moins souvent à candy-crush? Philippe Dubois est-il plus ponctuel? Nous n’avons pas réussi à joindre Serge Manzato. Et Frédéric Bertrand a relayé le regretté Luc Gustin.