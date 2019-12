Nucléaire: Tihange 1 à l'arrêt jusqu'à début juillet

(Belga) Le réacteur nucléaire Tihange 1, d'une capacité de 962 MW, sera mis à l'arrêt mardi pour une période de sept mois, dans le cadre de la révision annuelle de la centrale, selon les informations de l'exploitant Engie Electrabel.

La révision débutera le 31 décembre pour se terminer le 10 juillet. Cette période a été choisie par Engie Electrabel pour permettre au réacteur de fournir de l'électricité durant les mois de novembre et décembre et ainsi contribuer à la sécurité d'approvisionnement en Belgique. Les sept centrales nucléaires belges sont soumises, conformément à la loi, à un entretien planifié tous les 12 ou 18 mois. Par ailleurs, Tihange 1 -tout comme Doel 1 et 2- fait l'objet d'importants travaux dans le cadre de la prolongation de 10 ans de son exploitation. Electrabel a prévu une enveloppe d'1,3 milliard d'euros d'investissement pour la prolongation, jusqu'en 2025, de l'exploitation de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1.