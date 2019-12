Dressage: Laurence Roos reçoit un ticket individuel pour Tokyo

Le Jumping de Malines constituait la dernière chance de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Laurence Roos a obtenu un ticket individuel pour le concours de dressage des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé la Fédération belge des sports équestres (FRBSE) lundi soir au terme du Jumping de Malines.

En tant que dernier concours avant la date limite du 31 décembre 2019, le jumping malinois était le dernier concours qui pouvait qualifier un pays pour une équipe ou une place individuelle aux Jeux de Tokyo.

«Maintenant que le Brésil et l’Afrique du Sud n’ont pas été en mesure de satisfaire aux exigences minimales d’éligibilité (MER) pour les équipes qualifiées, deux créneaux ont été ouverts pour les équipes. Ces places ont été prises par la France et l’Autriche. Cela fait de Laurence Roos la meilleure athlète d’un pays non sélectionné au classement olympique de la FEI, et elle obtient donc un billet individuel pour la Belgique», explique la FRBSE, qui attend que la nouvelle soit confirmée par la FEI (Fédération équestre internationale).

Laurence Roos, sur Fil Rouge, avait pris la 7e place lors du Grand Prix de dressage au jumping de Malines samedi, mais la championne de Belgique de dressage avait abandonné dans le kür (reprise libre en musique) le lendemain.

La Belgique ne participera pas au concours de dressage par équipes des JO 2020. L’équipe belge a dû faire une croix sur ses ambitions olympiques après sa 14e place à l’Euro de Rotterdam en août dernier.