New Delhi connaît son jour de décembre le plus froid depuis 119 ans

De quoi causer des centaines de retards et des annulations à l’aéroport de la capitale indienne

La capitale indienne New Delhi a connu, lundi, son jour de décembre le plus froid depuis 119 ans. Une station météo a enregistré une température maximale de 9,4° alors que la température moyenne est de 20° durant cette période.

Au moins 500 vols ont été retardés et 8 annulés à l’aéroport de New Delhi en raison d’un important brouillard. Au moins une trentaine de trains ont enregistré des retards en raison de la faible visibilité.

Le brouillard devrait encore recouvrir la capitale afin de céder sa place à de la pluie et des tempêtes de grêle. Le code rouge avait été activé dimanche pour New Delhi et l’état d’Haryana en raison des conditions climatique extrêmes.