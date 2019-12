Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 1er janvier

Robert Guédiguian, Dominik Moll et Julie Manoukian sont au menu de ce premier mercredi de l’année. -

Un bébé, des chatons, Nirvana, Abidjan et même une prostituée chinoise: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 1er janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Gloria Mundi

Drame de Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Une famille recomposée lutte pour joindre les deux bouts, avec les moyens à disposition, mais en oubliant la solidarité.

Ce qu’on en pense

Robert Guédiguian a toujours un regard aiguisé sur la société. Avec le temps, il est devenu acéré. Un mélodrame dur comme du béton.

La critique complète

L’interview de Robert Guédiguian

Les vétos

Comédie de Julie Manoukian. Avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Une jeune véto se fait coincer dans son village d’enfance, en quête d’une nouvelle recrue pour soigner les bêtes. Elle, bien sûr, préfère sa nouvelle vie à Paris.

Ce qu’on en pense

La vieille recette du retour aux sources qui coche toutes les cases de la gentille comédie, sans grand intérêt.

La critique complète

Seules les bêtes

Thriller policier de Dominik Moll. Avec Denis Ménochet, Laure Calamy et Damien Bonnard. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Au lendemain d’une tempête de neige, une voiture est retrouvée au bord de la route près d’un petit village isolé. La conductrice a disparu et la police ne sait où commencer son enquête. Cinq personnes se savent néanmoins liées à la disparition…

Ce qu’on en pense

Le Cluedo du réalisateur Dominik Moll en déroutera plus d’un par ses ambiances glauques et son suspens palpable. Vous êtes prévenus!

La critique complète

Play

Comédie d’Anthony Marciano. Avec Max Boublil et Alice Isaaz. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Depuis qu’il a reçu sa première caméra à treize ans, Max n’a pas arrêté de filmer. Vingt-cinq ans plus tard, il se refait le film de sa jeunesse.

Ce qu’on en pense

L’idée de faire le portrait de la génération Nirvana avec des extraits de VHS est amusante. Mais il aurait peut-être fallu plancher sur le scénario, d’une banalité confondante.

La critique complète

Le lac aux oies sauvages

Thriller de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei et Liao Fan. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Au fil de plusieurs nuits, un voyou repenti et une prostituée s’unissent pour conquérir leurs libertés respectives. Le scénario n’est pas plus compliqué que ça et tout ou presque se passe dans les ténèbres…?

Ce qu’on en pense

Portrait juste d’une Chine désespérée, il s’agit d’un film visuellement magnifique. Le réalisateur chinois Diao Yinan signe un chef-d’œuvre.

La critique complète

Écho

Drame Rúnar Rúnarsson. Avec Bjarki Thor. Durée: 1 h 19.

Ce que ça raconte

En Islande, la population se prépare à célébrer Noël. Certains sont impatients, d’autres beaucoup moins…

Ce qu’on en pense

À travers 56 scènes bien distinctes, le réalisateur dresse un portrait de notre société pendant les fêtes. C’est parfois drôle, cynique et absurde, mais souvent plat.

Ghost Tropic

Drame de Bas Devos. Avec Saadia Bentaïeb. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

À la fin de sa journée de travail, Khadija, une bruxelloise d’une cinquantaine d’années, s’endort malencontreusement dans le dernier métro…

Ce qu’on en pense

Une errance nocturne que Bas Devos (Violet) raconte avec son style poétique et contemplatif… parfois jusqu’à l’excès.