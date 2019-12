Les films qu’il fallait voir en 2019

Notre huissier n’est pas assermenté, et notre mauvaise foi parfaitement assumée. Voici, sans appel possible (la Cour de Cassation ne rouvre que le 6 janvier, de toutes les façons), notre liste des films que vous ne deviez pas rater en 2019. Et si vous l’avez fait, vous réciterez trois «Je vous salue Luc Besson» et deux «Avé Anna» avant d’aller vous coucher.

1 PARASITE de Bong Joon-Ho

Pourquoi il fallait le voir

Parce qu’à l’instar d’un Jordan Peele avec Get Out (notre chouchou 2017), Bong Joon-Ho (mais appelez-le Bong) mélange les genres avec une infinie dextérité pour porter un propos social et politique d’une acuité dingue. La lutte des classes, c’est aussi ici qu’elle se joue.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce qu’on n’arrête pas de vous dire que l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de s’accroître, et que vous ne comprenez pas en quoi cela vous concerne. Et en plus, ce n’est pas culpabilisant pour un sou. Ou deux.

La critique publiée par Élise LENAERTS le 10 septembre

2 BOOKSMART (Premières de classe) d’Olivia Wilde

Pourquoi il fallait le voir

Parce qu’aucun réalisateur. rice n’avait plus capté l’essence de l’adolescence de façon aussi pertinente depuis… Depuis toujours? Si vos films cultes restent indémodablement Ferris Buller et Breakfast Club, ceci est fait pour vous. C’était notre instant Amazon.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que quand votre ado ose une phrase en mode #jecauseàmesdarons, vous ne comprenez que 20% des éléments qui semblent la constituer. Rebouchez donc le fossé qui sépare vos deux générations. Et en même pas deux heures. C’est pas chill, ça?

La critique publiée par Jonathan LENAERTS le 25 juin

3 JOKER de Todd Phillips

Pourquoi il fallait le voir

Parce qu’aucun rire de cinéma n’avait encore été aussi glaçant. Le pétage de plomb du sombre héros de Todd Phillips est un des sommets de l’année. Joaquin Phoenix is the new Michael Douglas.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que vous détestez Batman, Superman et toute leur clique de mecs gavés de super pouvoirs. Parce que soyons très clairs: Joker n’est pas un film de super-héros, mais un film sur un homme qui souffre. Et ça fait toute la différence. La sienne comme la nôtre.

La critique publiée par Élise LENAERTS le 1 octobre

4. THE FAVOURITE (La favorite) de Yorgos Lanthimos

Pourquoi il fallait le voir

Parce que c’est le premier film plus «accessible» du formidable Yorgos Lanthimos. Plus question, ici, de réincarnation en crustacé. À la place de quoi il nous propose un drame historique jubilatoire très #metoo compatible.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que Machiaval aurait liké ce film, tant il démontre avec force sagacité que le pouvoir corrompt, que l’on soit homme ou femme d’ailleurs. La leçon d’exercice politique de l’année.

La critique publiée par Elli MASTOROU le 8 janvier

5. PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma

Pourquoi il fallait le voir

Parce que Céline Sciamma (Bande de filles) est sans doute la réalisatrice contemporaine qui filme le mieux les femmes. Son premier long-métrage d’époque est un bijou de sensualité.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que depuis l’affaire Ruggia, aller voir Adèle Haenel au cinéma n’est plus un acte innocent: c’est aussi une forme d’engagement féministe. Et comme c’est, en plus, une formidable actrice…

La critique publiée par Élise LENAERTS le 1 octobre

6 GREEN BOOK de Peter Farrelly

Pourquoi il fallait le voir

Parce que, très franchement, on n’attendait pas Peter Farrelly (oui, oui, celui de Mary à tout prix), s’attaquer un jour à la ségrégation raciale. Encore moins avec une telle maestria.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce qu’il n’y a qu’Hollywood pour demander à un acteur danois de jouer en anglais avec un accent italien… et qu’on y croie. Probably the best actor in the world.

La critique publiée par Astrid JANSEN le 29 janvier

7 LA BELLE ÉPOQUE de Nicolas Bedos

Pourquoi il fallait le voir

Parce qu’après le Nicolas Bedos méchant et cynique, son second long-métrage nous fait découvrir un Nicolas Bedos sensible et empathique. Le Petit Nicolas est devenu Grand.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce qu’il réveillera la fibre nostalgique des plus pragmatiques. Et vous, si vous deviez revivre une époque, ce serait laquelle?

La critique publiée par Élise LENAERTS le 5 novembre

8. VICE d’Adam McKay

Pourquoi il fallait le voir

Parce que Christian Bale est juste parfait dans la peau de ce vilain pirate de Dick Cheney. Et parce que contrairement à The Big Short, le film précédent d’Adam McKay, tout, ici, est parfaitement clair et compréhensible des béotiens que nous sommes.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que vous avez viré conspirationniste depuis le 11 septembre 2001 et qu’il est temps que vous sachiez l’effroyable vérité: le sort du monde se joue autour d’une partie de pêche et d’un bon gueuleton, et pas ailleurs.

La critique publiée le 26 février par Élise LENAERTS

9 LES MISÉRABLES de Ladj Ly

Pourquoi il fallait le voir

Parce qu’on n’avait plus aussi justement filmé les banlieues, ses injustices, son quotidien dépourvu d’avenir, et la rage qui l’habite, depuis La Haine. Il y a déjà 25 ans.

Pourquoi il peut changer votre vie

Si, comme Emmanuel Macron, vous n’aviez encore jamais vu une banlieue «en vrai», le dépaysement est assuré. Un petit cours de civisme accéléré, qui peut porter ses fruits; faisons semblant d’y croire, comme le président français.

La critique publiée par Élise LENAERTS le 19 novembre

10 MARRIAGE STORY de Noah Baumbach

Pourquoi il fallait le voir

Parce que vous n’avez encore jamais pleuré au cinéma, et qu’il faut un début à tout. Le divorce, ce sont des papiers, des tribunaux, des avocats payés trop cher, mais aussi des sentiments. Beaucoup de sentiments.

Pourquoi il peut changer votre vie

Parce que vous êtes en plein divorce et que vous ne parvenez plus à distinguer l’être humain qui, paraît-il, se cache encore derrière le visage crispé et les vitupérations de votre ex. C’est mieux et moins cher qu’une consult’ chez votre psy.

La critique publiée par Élise LENAERTS le 26 novembre