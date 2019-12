C’est devenu une tradition: à la veille de l’an neuf, la rédaction se mouille et sélectionne une série de questions pour préfacer les grands défis sportifs. Franchissement de cap symbolique oblige, nous avons cette fois retenu non pas dix questions mais bien vingt (dix au niveau belge et dix au niveau international). Petit clin d’œil: pour 2019, nous avions prédit la bonne réponse pour 7 de nos 10 questions.