La prochaine star de Netflix est belge

Le Liégeois Mehdi Dehbi est la tête d’affiche de Messiah, la nouvelle grosse production exclusive du leader mondial du streaming.

Le 1er janvier 2020, Netflix libérera dans 190 pays la première saison de sa série exclusive baptisée Messiah. En vedette de ce thriller géopolitique: l’Américaine Michelle Monaghan (Mission Impossible 3, 4 et 5), le Français Tomer Sisley (Balthazar) et… le Belge Mehdi Dehbi.

Nominé au César du meilleur espoir masculin en 2010, l’acteur liégeois (34 ans) est le personnage central du feuilleton écrit par Michael Petroni (Le Monde de Narnia 3). Jadis repéré par la maison de production des frères Dardenne, le comédien incarne le mystérieux al-Masih.

Découvrez ci-dessus la bande-annonce de Messiah:

Considéré comme le nouveau messie par des hordes de fidèles, al-Masih (Mehdi Dehbi) semble cristalliser les espoirs de tous les laissés-pour-compte. Ce prophète des temps modernes mobilise les foules, accomplit des actes assimilés à des miracles.

Le CIA est aux aguets. L’agent Eva Geller (Michelle Monaghan) enquête sur celui qui pourrait être le cheval de Troie d’une organisation terroriste ou d’un gouvernement mal intentionné. Messie ou escroc ? C’est dans cette question que réside tout le suspense de Messiah.

Depuis Ronny Coutteure dans Les aventures du jeune Indiana Jones, c’est la première fois qu’un acteur belge occupe un rôle aussi important dans une série américaine d’envergure. En 1999, le natif de Wervicq avait endossé le costume de Remy Baudouin, l’ami belge de l’aventurier, l’espace de 8 épisodes.

Disparu en 2000, le comédien belge Ronny Coutteure était l’ami belge d’Indiana Jones dans la série Les aventures du jeune Indiana Jones. Internet

Dans Messiah, Mehdi Dehbi est carrément le pivot de l’intrigue. Soyons honnêtes: nous aurions aimé vous proposer une interview en bonne et due et forme de l’acteur. Hélas, malgré nos efforts, nos tentatives et nos démarches, nous n’avons pas été en mesure de le contacter au cœur de ce monde opaque orchestré par Netflix.

- Le service de presse de Netflix n’a jamais répondu à la moindre de nos sollicitations.

- L’agence artistique de Mehdi Dehbi en Espagne a renvoyé la balle… au service de presse de Netflix.

- Via son bureau de New York, l’agence artistique américaine de Mehdi Dehbi a promis de donner suite à notre demande d’interview. La réponse finale n’est jamais tombée.

Force est de constater que Netflix adopte le même mode de communication que Google et Apple dans le monde des nouvelles technologies. C’est le règne du sens unique. Le service de streaming filtre les informations et distille exclusivement les nouvelles positives par communiqué de presse. Les demandes de renseignements ou d’interviews émanant de marchés considérés comme mineurs sont purement et simplement ignorées. Même écrire «non» semble réclamer un effort insurmontable.

Tournage au Nouveau Mexique

Dans ces conditions, nous sommes obligés de nous référer à une interview de Cinevox pour écouter Mehdi Dehbi parler de Messiah. L’équipe du site avait été en mesure de rencontrer le Liégeois à l’occasion du Waterloo Historical Film Festival.

«C’était 6 mois de tournage, au Nouveau Mexique, un lieu invraisemblable. Des cieux magnifiques. Il y a une force dans ce lieu, toute la force du passé de ce continent. C’est un drame géopolitique, l’histoire d’une figure messianique qui fait son apparition dans le monde d’aujourd’hui. Dans une atmosphère un peu apocalyptique. Comment le monde – les politiques, les médias, les citoyens – va réagir à quelqu’un qui paraît être un nouveau venu?»

Cliquer icipour découvrir l’intégralité de l’interview sur le site Cinevox