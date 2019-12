Ligue des Champions: le Genkois Sander Berge parmi les révélations du premier tour

Le milieu de terrain norvégien peut se consoler malgré l’élimination de son équipe.

Malgré le très maigre bilan du KRC Genk, éliminé avec un point sur dix-huit, le milieu de terrain norvégien Sander Berge figure dans l’équipe des révélations du premier tour de la Ligue des champions. L’UEFA l’a annoncé sur Twitter lundi.

