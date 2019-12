P1: Cédric Fauré et Francis Mangubu signent à Waterloo

Francis Mangubu et Cédric Fauré ont tous les deux joué à l’Union Saint-Gilloise. ÉdA et BELGA

Dans la course au maintien en P1, Waterloo a, selon nos sources, signé deux anciens joueurs pros pendant ce mercato: Cédric Fauré et Francis Mangubu. De l’expérience bienvenue pour les Lions.

Cédric Fauré (40 ans) est un pur attaquant. Le Français, formé à Toulouse, a disputé 64 matches en Ligue 1 (Toulouse, Le Mans, Le Havre, Guingamp) et 277 matches en Ligue 2 (Istres, Reims) avant de rejoindre la Belgique et le Sporting de Charleroi, en D1A. Passé par l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, en D1B, il avait arrêté sa carrière professionnelle après un court passage durant l’été 2018 au FC Santa Coloma, en principauté d’Andorre. Il est ensuite passé momentanément sur le banc en tant qu’entraîneur-adjoint de Luzenac. Depuis lors, il est régulièrement sur les plateaux de télévision en Belgique en tant que consultant pour commenter l’actualité footballistique.

Francis Mangubu (41 ans), défenseur central, est lui aussi passé par l’Union Saint-Gilloise, mais également par La Louvière et la D1 luxembourgeoise. Le joueur belgo-congolais est déjà passé par la P1 brabançonne, notamment au Kosova, à Jette, et aussi en Nationale en Acren et Kampenhout.

Fauré et Mangubu devront amener de l’expérience à un groupe qui en manque parfois. Ils seront disponibles dès ce dimanche pour la réception de Saint-Josse (14h30).

Waterloo est 14e au classement de P1 avec 14 points. Ces deux renforts seront-ils suffisants pour s’éloigner définitivement de la zone rouge?