La télé du réveillon: films, théâtre et dernier prime d’Hanouna sur Plug

Le réveillon de Nouvel an est l’un des soirs où l’on regarde le moins la télé durant l’année. Mais pour ceux qui ne font pas la fête avec leurs amis, les chaînes ont tout prévu. Petit tour d’horizon.

Films, une denrée rare

Les films sont plutôt rares pour ce Nouvel an. Après La Chèvre à Noël, qui est arrivé en tête des audiences La Une mise à nouveau sur le tandem Gérard Depardieu-Pierre Richard avec Les Fugitifs.Un film humoristique avec aussi plein de bons sentiments (La Une, 20 h 20).

Du côté d’Arte, on a dégainé une soirée western avec Les professionnels de Richard Brooks (20 h 50) et La charge héroïque de John Ford (23 h 40), entrecoupés par un documentaire sur Claudia Cardinale (22 h 45).

Juste pour info, La Deux diffuse Les miracles du ciel, un drame de 2016 avec Jennifer Gardner qui n’était pas sorti en salle à l’époque… Enfin, les enfants se brancheront sur Club RTL avec Les 101 et Les 102 dalmatiens (20 h et 21 h 55).

Du théâtre

Sur La Une, vous pourrez rire devant C’est pas du tout ce que tu crois, une pièce d’Élodie Wallace avec Danièle Evenou et, plus étonnant, l’animatrice Séverine Ferrer et le cuisiner et animateur Norbert Tarayre.

Sur RTL TVI, on a misé sur les animateurs et journalistes de la chaîne avec la rediffusion de Représailles, la pièce du Télévie 2019, avec Luc Gilson, Sandrine Corman, Anne Ruwet…

Divertissements

Sur RTL TVI, on vous propose le spectacle Voices de Véronic Dicaire. L’imitatrice québécoise impressionne par la palette des voix qu’elle s’approprie, de Madonna à Lady Gaga et passant par Christine and The Queens ou Vanessa Paradis. Bluffant! (RTL TVI, 22 h 20).

Sur TF1, on retrouvera… Patrick Sébastien comme invité dans Le grand bêtisier présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand, avant d’enchaîner avec Toute la musique qu’on aime animé par Nikos et ses invités (Marc Lavoine, Vincent Niclo, Vitaa et Slimane ainsi que les danseuses du Lido…) puis le concert de Julien Clerc pour ses 50 ans de carrière (TF1, 21 h 05, 23 h 30 et 1 h).

Sur France 2, Julien Clerc sera également présent dans La chanson française fête le 31, dont l’animation a été confiée à Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant. Au menu, des duos autour des tubes des années 60 aux années 90. Là, ce sont les danseuses du Paradis Latin et du Moulin rouge qui seront sur le pont. La soirée se prolongera avec le concert de Stars 80 (France 2, 21 h 05 et 0 h 30).

La Deux, elle, a opté pour la rediffusion d’un documentaire sur Claude François, Cloclo, la revanche du mal aimé (22 h 45).

Plug RTL proposera une dernière soirée avec Cyril Hanouna, avec TPMP: 10 ans de Darka spécial prime, avant l’arrivée de C8 en Belgique en ce début janvier.