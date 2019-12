Netflix perd 25 films et 15 dessins animés populaires

Interprété par Tom Hanks, Forrest Gump fait sa valise et quitte Netflix ce 30 décembre 2019. Internet

La fin d’année 2019 est impitoyable pour le catalogue belge francophone du leader mondial du streaming.

Le catalogue belge de Netflix est à nouveau touché de plein fouet par les suppressions. En ligne de mire: la disparition de classiques comme Forrest Gump et The Thing, d’une manne de dessins animés populaires. Explications.

En marge de ses séries et de ses films exclusifs, le leader mondial du streaming est contraint de signer des contrats avec des distributeurs et des studios à l’heure d’alimenter sa plate-forme en programmes anciens et nouveaux.

Au cœur des tractations: les droits de diffusion. Ces droits de diffuser un film, une série ou un documentaire sont négociés pays par pays. Ils sont assortis d’une date d’expiration. Si les droits ne sont pas renouvelés, le programme concerné quitte Netflix à la date prévue par le contrat.

Quand un programme est condamné, Netflix l’indique discrètement dans l’onglet Infos dédié au film, à la série ou au documentaire appelé à quitter la plate-forme. Capture d’écran

Stratégiquement, Netflix refuse de communiquer sur les programmes qui quittent sa plate-forme. Pour dresser le calendrier des départs (voir ci-dessous), il est nécessaire de prendre des chemins de traverse, de piocher des infos à gauche et à droite, sur des sites spécialisés, sur des applications dédiées.

À la lecture des suppressions programmées ces 30 et 31 décembre 2019, il semble évident qu’un contrat liant Netflix et DreamWorks vient d’expirer.

De Kung Fu Panda à Madagascar, 15 films d’animation produits et/ou distribués par le studio DreamWorks quittent le catalogue belge francophone.

Découvrez ci-dessous le calendrier des suppressions:

30 décembre 2019

Jackass Deux: Le film (2006). Film

Le Parrain 2 (1974). Film

Forrest Gump (1994). Film

Dans l’éblouissant Le Parrain 2, Robert De Niro incarne le jeune Vito Corleone. Internet

31 décembre 2019

Madagascar (2005). Dessin animé

Madagascar 2 (2008). Dessin animé

Madagascar 3 (2012). Dessin animé

Kung Fu Panda (2008). Dessin animé

Dragons (2010). Dessin animé

Le dessin animé Dragons s’inspire du roman Comment dresser votre dragon, de Cressida Cowell. Internet

Les Cinq Légendes (2012). Dessin animé

Megamind (2010). Dessin animé

Les Croods (2013). Dessin animé

Bee Movie Drôle d’abeille (2007). Dessin animé

Gang de requins (2004). Dessin animé

Comme Le monde de Nemo du rival Pixar, Gang de requins des studios DreamWorks explore les fonds sous-marins. Internet

Monstres contre Aliens (2009). Dessin animé

Nos voisins les hommes (2006). Dessin animé

Souris City (2006). Dessin animé

Le Chat Potté (2011). Dessin animé

Wallace & Gromit Le Mystère du lapin-garou (2005). Film d’animation

Devenu célèbre grâce à Shrek, le Chat Potté a finalement hérité de son propre film. Internet

Le garçon au pyjama rayé (2008). Film

Girl, interrupted (1999). Film

Légendes d’automne (1994). Film

The Virgin Suicides (1999). Film

Pitch Perfect (2012). Film

Brad Pitt est l’une des stars du casting quatre étoiles de Légendes d’automne. Internet

Tombe les filles et tais-toi! (1972). Film

Couples retreat (2009). Film

Bad teacher (2011). Film

Mes meilleures amies (2011). Film

Wanted Choisis ton destin (2008). Film

Le film d’action Wanted avec Angelina Jolie et James McAvoy ose toutes les folies visuelles dans ses scènes de fusillade. Internet

Une soirée d’enfer (2011). Film

American Graffiti (1973). Film

Mama (2013). Film

The Breakfast Club (1985). Film

Silent Predators (1999). Film

The Breakfast Club est un classique des films pour adolescents des années 80. Internet

Mince alors! (2012). Film

The Thing (1982). Film

Hurricane Bianca (2016). Film

Les aventures de Winnie l’ourson (1977). Film

Django unchained (2012). Film

Le sanguinolent Django unchained de Quentin Tarantino vit ses dernières heures sur Netflix. Internet

Les larmes du soleil (2003). Film

The long way home (1998). Film