Willy Delannois, le papa du bourgmestre de Tournai est décédé

À l’aube de sa 83e année, Willy Delannois s’est éteint ce dimanche à Tournai. On retiendra de lui son affabilité et sa gentillesse. Il était le papa de cinq enfants, dont le bourgmestre de Tournai.

Que ce soit au sein du cercle familial, lors de sa vie professionnelle ou dans le cadre sportif - plus particulièrement en lien avec le cyclisme - ceux et celles qui eurent l’occasion de côtoyer de près ou de loin Willy Delannois évoquent unanimement son extrême gentillesse et son côté affable.

Aussi, l’annonce de son décès survenu dimanche a suscité une vive émotion chez de nombreuses personnes. D’autant que rien ne laissait présager que Willy s’endormirait à tout jamais après avoir passé les fêtes de Noël en famille.

La famille, c’était l’une des premières valeurs qu’il défendait, lui qui, avec son épouse, avait élevé trois garçons - dont le futur et actuel bourgmestre de tournai, Paul-Olivier - et deux filles.

En février 1994, le décès du cadet dans un accident de voiture - Jean-Charles qui n’était alors âgé que de 24 ans - allait porter un coup très dur au couple. Profondément marqué par ce décès, Willy n’en perdait pas pour autant son caractère profondément altruiste, mais il ne retrouvera jamais ce côté gouailleur qui animait les repas familiaux.

C’est à Anseroeul qu’il avait vu le jour le 20 novembre 1937

Après avoir travaillé quelques années à Avelgem, il effectua la quasi totalité de sa carrière dans le secteur de la publicité aux Trois Suisses à Orcq. Le couple s’est alors installé à Pottes. Un village que Willy et son épouse aimaient profondément et où ils passèrent la grande majorité de leur vie mais qu’ils ont dû se résoudre à quitter pour un endroit leur offrant des commodités plus en rapport avec leur âge, à Tournai.

Quand il n’était pas en famille ou au travail, Willy se consacrait à sa passion pour le sport. Il aimait le foot et la balle pelote - deux disciplines qu’il avait pratiquées jadis - mais c’est le cyclisme qu’il admirait par dessus tout.

Au point d’avoir suivi un cursus d’entraîneur qui lui valut de mettre en jambes pas mal d’étoiles montantes de la région. Auxquelles il répétait sans cesse qu’il n’en ferait peut être pas «des cannibales comme Eddy Merckx» mais avec la garantie de vivre sainement.

Une compétence qui lui avait valu une proposition de contrat de la part de la prestigieuse équipe Flandria mais qu’il déclina, préférant conserver la sécurité de son emploi aux Trois Suisses afin de nourrir sa famille nombreuse.

À cette dernière fortement éprouvée par cette épreuve ainsi qu’à ses nombreux amis, va l’expression de nos sincères condoléances.