Feux d’artifice: 8 conseils pour les utiliser en toute sécurité

Le Nouvel An approche et les festivités rimeront avec feux d’artifice pour de nombreux particuliers. L’occasion de rappeler quelques règles de sécurité.

Chaque fin d’année, des accidents surviennent lors de tirs de feux d’artifice. Et chaque année, on dénombre une vingtaine de blessés graves, précise le SPF Économie sur son site internet.

Le témoignage de François, blessé aux yeux lors de la nuit du réveillon, en atteste dans cette campagne de sensibilisation: les feux d’artifice ne sont pas des jouets.

Pour éviter tous les soucis, le SPF distille huit conseils dans une brochure et rappelle que les feux d’artifice sont interdits en Flandre et dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf autorisation de la commune. En Wallonie, les règles sont plus disparates et il est conseillé de se renseigner auprès de sa commune.

Huit conseils 1. Vérifiez si le tir d’artifices est autorisé dans votre quartier 2. N’achetez que des produits marqués CE et respectez les limites d’âge 3. Lisez les instructions d’emploi sur l’emballage 4. Choisissez un lieu de tir approprié: une zone dégagée, sèche et sans vent 5. Veillez à ce que les spectateurs restent à bonne distance du tir et mettez les animaux en lieu sûr 6. Éloignez-vous le plus vite possible dès qu’un artifice a été allumé et attendez une demi-heure avant de vous en approcher, même s’il n’a pas fonctionné 7. N’essayez jamais d’allumer une seconde fois un artifice qui n’a pas fonctionné 8. Nettoyez le lieu après le tir

Un fascicule plus complet est également disponible sur le site du SPF Économie.