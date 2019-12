Anne, aveugle, perdue à un feu rouge à Bruxelles: comment les gens vont-ils réagir?

Anne, aveugle depuis ses 20 ans, s’est prêtée au jeu de la dernière expérience de la chaîne YouTube «Would You React?». Elle s’est mise en difficulté à un feu rouge et a attendu les réactions des passants.

Comment réagir face à une personne aveugle? Quels gestes faire? Que lui dire? Faut-il proposer son aide? Ces questions étaient au cœur de la dernière expérience de «Would You React?» («auriez-vous réagi»), chaîne YouTube lancée par deux Bruxellois.

Pour ce tournage en caméra cachée dans les rues de la capitale, Anne devait tourner en rond à l’approche d’un feu rouge et cherchait son chemin avec sa canne. L’objectif: savoir si des passants proposent spontanément leur aide.

Les diverses réactions montrent la difficulté à savoir que faire et surtout s’il faut intervenir. Certains hésitent, d’autres foncent. L’indifférence se voit parfois.

«On a toujours le droit de demander si la personne à besoin d’aide», explique Anne. «Même si je n’en ai pas besoin, ça me fait toujours plaisir. Ça veut dire que je n’ai pas été invisible, j’ai existé pour quelqu’un».

Anne comprend aussi la maladresse qui est humaine et qui peut amener à faire des erreurs, par exemple lorsque des personnes lui prennent la main pour la guider, alors qu’il vaut mieux tendre son bras. «Comme ça on peut sentir les mouvements du corps et le déplacement».

Elle comprend aussi la peur face à une personne handicapée. «C’est aussi à nous d’expliquer nos besoins. Nous devons aussi aller vers les personnes».

Briser la glace, oser aller vers l’autre, voilà le message que souhaite encourager, une nouvelle fois, la chaîne YouTube avec cette expérience, déjà visionnée plus de 80.000 fois en 24 heures.