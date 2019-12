NBA: LeBron James et les Lakers solidement accrochés en haut du tableau

Grâce à un bon Anthony Davis (23 points) et un excellent LeBron James à la distribution (13 assists), les Los Angeles Lakers se sont imposés 108-95 devant Dallas dimanche dans le match au sommet en NBA, championnat nord-américain de basket.

Luka Doncic, brillant depuis le début de saison, n’a jamais trouvé son rythme face à la défense appliquée des Angelinos.

Les Mavericks, rapidement privés de Tim Hardaway Jr., se sont montrés trop maladroits à l’image de Doncic, limité à 5/14 aux tirs. Tout profit pour les Lakers qui restent en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 7 défaites. Les Texans pointent eux à la 5e place (21v-11d).

Ouest Denver passe, Houston trébuche

Dauphin des Lakers dans la Western, Denver (23v-9d) a dû s’employer pour venir à bout de Sacramento (120-115). Si Nikola Jokic s’est contenté de 17 points, les Nuggets ont pu compter sur les 19 unités de Will Barton et Michael Porter Jr. pour éteindre les Kings de Nemanja Bjelica (27 pts).

Sans ses trois meilleurs joueurs, Houston a lui mordu la poussière sur le parquet de la Nouvelle-Orléans (127-112). Orphelins de James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela, les Pelicans ont émergé grâce à un quatrième quart-temps prolifique. Avec quatre joueurs à 25 points au moins, dont Brandon Ingram et Lonzo Ball, 27 unités chacun, la Nouvelle-Orléans a gâché le retour à la compétition d’Éric Gordon. Houston est 4e à l’Ouest (22v-11d), les Pelicans 14e (11v-23d).

Houston a mordu la poussière chez les Pels. AFP

Est OKC s’impose chez les Raptors

A l’Est, le champion en titre Toronto a été battu d’un point à domicile par Oklahoma City (97-98). La partie, très serrée de bout en bout, a été marquée par la prestation XXL de Shai Gilgeous-Alexander. L’arrière d’OKC a inscrit 32 points, dont les deux derniers du match. Le meneur vétéran Chris Paul, 25 points, 11 rebonds et 8 assists, a lui aussi été décisif dans le money time. Les Raptors, qui soufflent le chaud et le froid en l’absence de Pascal Siakam, sont 4e à l’Est avec 22 victoires et 11 défaites. OKC pointe lui à la 7e place à l’Ouest (17v-15d).