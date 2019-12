De 2019 à 2020: le saut à l’An Neuf se fera sous le soleil

Les Belges baigneront dans le soleil lundi en attendant de passer à la nouvelle année, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ils profiteront de températures comprises entre 5 et 9 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest ou de directions variées.

L’avant-dernière nuit de 2019 sera étoilée avant l’arrivée progressive de nuages d’altitudes. Le thermomètre chutera vers le zéro degré et jusqu’à -4 degrés dans le fond des vallées de l’Ardenne.

Mardi clôturera l’année 2019 sous un temps sec, des éclaircies et des nuages élevés. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés.

2020 débutera sous le soleil avec un temps sec et ensoleillé prévu mercredi. L’ouest pourrait toutefois ne pas en profiter et être envahi par la brume et le brouillard. Il fera entre 3 et 7 degrés.