Suisse: un prêtre accuse de harcèlement sexuel un curé

Un prêtre accuse un curé de la cathédrale de Fribourg de l’avoir harcelé sexuellement entre 2008 et 2011. L’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, a ouvert une enquête ecclésiastique. Mais il évoque un conflit de personnes et un possible chantage.

Le prêtre en question affirme avoir subi un harcèlement sexuel entre 2008 et 2011 de la part d’un curé dans le canton de Vaud. Ce dernier est aujourd’hui actif au sein de la cathédrale de Fribourg. Selon la victime présumée, un climat «homoérotique» aurait régné dans la cure vaudoise du prêtre, où il vivait.

«Il le prétend dans une lettre envoyée à un certain nombre de personnes», a précisé Mgr Morerod samedi dans l’émission Forum de la RTS. L’évêque a alors conseillé au prêtre de contacter la police, ce que ce dernier n’a pas fait. Mgr Morerod a ensuite lui-même contacté la police vaudoise. «Un inspecteur a demandé au prêtre s’il avait été témoin d’actes sexuels, et la réponse était non.»

Aujourd’hui, pour la police, «il n’y a pas de raisons d’intervenir», poursuit l’évêque. «Mais j’ai le devoir d’ouvrir une enquête préliminaire.» Un avocat genevois est prêt à la mener, dit Mgr Morerod. Cet avocat n’est pas catholique, «donc pas soumis à des pressions internes». Il se mettra au travail dès son retour de vacances.

Charles Morerod estime qu’il y a un possible conflit de personnes dans cette affaire. «J’ai ouvert une procédure canonique contre ce prêtre (qui a porté les accusations), car il y a depuis longtemps une grande insatisfaction de ses paroissiens. Cette lettre est peut-être une forme de chantage contre moi ou d’autres personnes.» Le prêtre accusé, qui travaille dans le canton de Fribourg, rejette toutes les accusations portées contre lui. «J’ai l’impression d’être instrumentalisé», a-t-il dit sur le portail catholique cath.ch.