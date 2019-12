La collaboration entre la police et les pompiers sera renforcée pour le nouvel An

La police collaborera plus étroitement avec les pompiers dans la nuit du passage à l’An neuf, selon une information du quotidien La Dernière Heure (DH) confirmée à l’agence Belga par les porte-paroles des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, et de la police de Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse.

D’après la Dernière Heure, qui cite le représentant syndical SLFP pour les pompiers, Éric Labourdette, des patrouilles de police seront présentes dans trois casernes, à savoir celle centrale de l’Héliport, celle de la Cité dans le centre de Bruxelles et celle de la chaussée de Mons à Anderlecht.

«C’est une capacité qui n’est pas engagée d’office et qui ne servira pas uniquement aux pompiers de la caserne concernée», précise Olivier Slosse. «Il y a aussi des points de rendez-vous police/pompiers qui ont été déterminés pour qu’ils aillent ensemble sur certains lieux d’intervention».

À la suite des incidents qui ont émaillé la nuit du nouvel An 2019, le centre de commandement uni en région bruxelloise a décidé, sur base d’une analyse des risques, d’augmenter les effectifs des pompiers et des policiers en service pour ce 31 décembre et de renforcer leur coordination.

Un officier de liaison a été désigné pour la police ainsi que pour les pompiers. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, précise qu’il s’agit d’un élargissement d’une mesure déjà en œuvre: «au quotidien, on prévient toujours la police à chaque incident sur la voie publique et la police nous accompagne quand c’est une intervention sensible. Pour des gros événements, on désigne aussi un officier de liaison.»

De son côté, le SLFP se réjouit des mesures prises, mais pour Éric Labourdette les problèmes ne sont pas limités à la Saint-Sylvestre. «Un pompier a reçu un coup de poing lors d’une intervention pour des palettes et des poubelles en feu à la Cité Modèle à Laeken il y a deux ou trois mois. Tout le monde se tait et quand on dénonce de tels actes c’est politiquement incorrect. En tant que membre d’une organisation syndicale et du comité de bien-être au travail, je me dois de dénoncer un mal-être des pompiers lors de certains gros événements», affirme-t-il.