Danemark: des pompiers attaqués aux feux d’artifice pendant leur travail

Un groupe de pompiers a été attaqué avec des feux d’artifice alors qu’il luttait contre le feu au Danemark, rapporte un média local dimanche. Aucun suspect n’a encore été interpellé.

L’un des hommes du feu a été blessé à l’œil, a déclaré un porte-parole de la police à la chaîne TV2. Il a été emmené à l’hôpital.

Les pompiers avaient été appelés à intervenir à Brondby beach, dans la périphérie de Copenhague, alors qu’un incendie s’était déclaré dans un lotissement.

La police et des travailleurs des services d’urgence ont fait l’objet de plusieurs attaques de ce genre au cours des derniers jours dans le pays scandinave. Samedi, un véhicule de police a été ciblé à Aarhus et cinq jeunes ont été surpris lançant des feux d’artifice sur des voitures et des bus en circulation dans le district de la capitale Norrebro.

Ces incidents ont poussé les représentants politiques à réfléchir sur la pertinence de revoir les règles en matière de feux d’artifice. Pour l’instant, ils sont autorisés uniquement entre le 27 décembre et le 1er janvier, mais plusieurs partis politiques se sont déclarés en faveur d’une unique date autorisée: celle du passage à l’an neuf.