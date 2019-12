Les Clippers s’inclinent devant Utah, les Lakers retrouvent la victoire, Doncic impérial

Les Los Langeles Lakers retrouvent la victoire pendant les Clippers s’inclinent à Utah et Doncic encore monstrueux avec Dallas.

Les deux équipes de Los Angeles ont connu des fortunes différentes samedi en NBA, championnat nord-américain de basket. Inconstants depuis quelques matches, les Clippers se sont inclinés à domicile devant Utah (107-120) alors que les Lakers, premiers à l’Ouest, ont mis fin à une série de quatre défaites de rang en venant à bout de Portland (120-128).

Le match de Kawhi Leonard, 19 points mais seulement 6/24 aux tirs, symbolise la rencontre de Clippers trop maladroits pour contrer le collectif bien huilé du Jazz. Dans le sillage d’un très bon Donovan Mitchell (30 pts, 9 passes décisives et 7 rebonds), Utah a signé une probante victoire sur le parquet du Staples Center.

Les Lakers retrouvent le chemin de la victoire

Quatrième meilleur marqueur de l’histoire de la grande ligue, LeBron James a compilé 21 points et 16 assists lors de la victoire des Lakers sur le parquet des Blazers. Bien secondé par Anthony Davis (20 pts, 9 rbds) et Kyle Kuzma, auteur de 24 unités en sortie de banc, ‘LBJ’a permis aux siens d’enfin s’imposer. Les Lakers tenteront de remettre le couvert dès dimanche contre Dallas.

Doncic en patron

Samedi, les Mavericks ont pu compter sur leur pépite Luka Doncic pour battre Golden State (121-141). Le Slovène de 20 ans a signé une incroyable performance avec un très gros triple-double riche de 31 points, 12 rebonds et 15 passes décisives, le tout en trois quart-temps seulement.

31 PTS | 12 REB | 15 AST@luka7doncic becomes the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point, 15-assist games in a season! #MFFL pic.twitter.com/uvAUEdgITR — NBA (@NBA) December 29, 2019

Jokic sort le grand jeu avec Denver

Denver, deuxième à l’Ouest, a bien négocié la venue de Memphis en s’imposant 119-110 grâce au 35e triple double en carrière, en 339 matches, de son pivot serbe Nikola Jokic (31 pts, 10 rbds, 10 pds). Seuls Oscar Robertson (en 82 matches) et Magic Johnson (en 204 matches) ont atteint ce total plus rapidement que le ‘Joker’.

Les Bucks s’impose, malgré l’absence de Giannis

Premier à l’Est, Milwaukee s’est imposé 111-100 contre le Magic. Toujours sans le dernier MVP Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont une nouvelle fois pu compter sur leur ailier Khris Middleton, auteur de 21 points.

Ersanity took over Fiserv Forum!



17 PTS | 14 REB | 5 AST | 5-6 3PT pic.twitter.com/w9hCIIynYJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 29, 2019

Miami enchaîne

Victorieux in extremis la veille contre Indiana, Miami a remis le couvert samedi contre Philadelphie (117-116 a.p.). Jimmy Butler (25 points, 9 rebonds et 9 passes décisives) a mené le Heat vers sa 15e victoire en 16 matches à domicile.