West Ham se sépare de Manuel Pellegrini

Après la défaite face à Leicester City (1-2), West Ham a annoncé qu’il se séparait de son entraîneur Manuel Pellegrini.

Le Chilien était en charge de l’équipe depuis 18 mois. À la 17e place, avec 19 points, West Ham reste sur un bilan de 9 défaites en 12 matches.

«Manuel Pellegrini est un gentleman et cela a été un réel plaisir de travailler avec quelqu’un de son calibre. Mais il devient clair qu’un changement est nécessaire pour retrouver des résultats à la mesure de nos ambitions. On prend cette décision dès à présent pour permettre à son successeur d’avoir autant de temps que possible pour parvenir à nos objectifs», a expliqué David Sullivan, dirigeant des Hammers.