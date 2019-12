Leicester gagne avec une équipe remaniée à West Ham: Tielemans sur le banc, Praet en tribunes

Deux jours après la gifle reçue à domicile par Liverpool (0-4), l’entraîneur de Leicester Brendan Rodgers a décidé de laisser souffler la majorité de ses joueurs cadres en déplacement samedi à West Ham dans le cadre de la 20e journée.

Youri Tielemans est notamment resté sur le banc tandis que Dennis Praet a assisté à la rencontre depuis les tribunes. Bien lui en a pris puisque les «Foxes», deuxièmes de Premier League, se sont imposés 1-2. Avec deux matchs de plus, ils reviennent à dix unités de Liverpool (52 pts) qui reçoit Wolverhampton dimanche.

Seuls deux joueurs titulaires face à Liverpool étaient présents d’entrée de jeu à West Ham: le portier Kasper Schmeichel et le défenseur central Jonny Evans. L’international anglais Jamie Vardy, de son côté, attendait un heureux événement avec sa femme et était absent de la feuille de match.

À la pointe de l’attaque de Leicester se trouvait donc le Nigérian Kelechi Iheanacho. Le buteur de 23 ans a tout d’abord provoqué un penalty, manqué par son coéquipier Demarai Gray (13), avant d’ouvrir le score à cinq minutes du repos. Cependant, juste avant la pause, West Ham égalisait grâce à Pablo Fornals (45). En seconde période, Gray (56) retrouvait son efficacité et donnait l’avantage aux «Foxes» pour la deuxième fois de la rencontre.

Tottenham partage à Norwich

Dans le même temps, Tottenham a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Norwich (2-2). Menés à deux reprises, à la suite des réalisations de Mario Vrancic (18) et de Serge Aurier contre son camp (61), les Spurs, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld dans une défense à trois, ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à Christian Eriksen (55) et Harry Kane sur penalty (83). À 1-0, Norwich s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu microscopique de Teemu Pukki (33), tout comme Tottenham à 1-1 sur un but annulé de Dele Alli (58).

Tottenham (30 pts) est cinquième au classement.