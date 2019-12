VIDÉO | Mondial de darts: Dimitri Van den Bergh en quarts de finale

Dimitri Van den Bergh (PDC-29) s’est qualifié samedi pour les quarts de finale du championnat du monde de darts (PDC) qui se déroule à l’Alexandra Palace de Londres. Kim Huybrechts (PDC-41), de son côté, n’a pas réussi à imiter son compatriote un peu plus tôt dans la journée.

Au troisième tour, Van den Bergh s’est offert le scalp de l’Anglais Adrian Lewis (PDC-13), champion du monde 2011 et 2012, sur le score de 4-3 après avoir résorbé un retard de deux sets (1-3, 1-3, 3-1, 2-3, 3-1, 3-1 et 3-1). En quart de finale (best of 9), le champion du monde juniors 2017 et 2018 affrontera l’Anglais de 28 ans Nathan Aspinall (PDC-12), demi-finaliste l’an dernier.

Huybrechts n’a, lui, pas réussi à faire parler son expérience contre le champion du monde juniors en titre Luke Humphries (PDC-46). L’Anversois de 34 ans s’est incliné 4-1 (2-3, 3-0, 3-2, 3-1 et 3-0) face à l’Anglais de dix ans son cadet.