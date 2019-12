Comment bien décrasser son corps après l’excès des fêtes?

Fêtes de fin d’année rime souvent avec excès. C’est la période de l’année où nous mangeons et buvons plus que de raison. Comment faire pour nettoyer notre corps entre les fêtes et une fois que celles-ci sont passées? Voici quelques petits conseils qui vous redonneront la forme!

Les derniers jours de l’année voient souvent notre rythme de vie chamboulé. Raclette, plats en sauce, charcuterie, fromages, desserts et alcools: les repas s’enchaînent et se ressemblent… et c’est notre corps qui trinque!

Pendant cette période, nous n’avons pas une alimentation très équilibrée. Cela peut avoir des conséquences sur notre état général. On se sent souvent plus fatigué, ballonné voire carrément… gavé.

Beaucoup souhaitent donc passer l’entre-deux fêtes voire entamer le mois de janvier du bon pied en s’imposant un petit décrassage. Voici quelques astuces pour nettoyer votre corps en toute simplicité.

Priorité à la digestion

Votre corps a ingurgité de la nourriture grasse et consistante lors des fêtes. Il est ainsi tout naturel de lui permettre maintenant de bien digérer et éliminer petit à petit tous ces excès.

Favorisez des aliments peu gras comme les fruits et légumes (crus ou cuits), les bouillons de légumes, l’ail ou encore les poissons blancs. Ceux-ci permettront à votre système digestif de fournir moins d’effort lors de la digestion. Une sorte de repos… bien mérité.

D’autres aliments ont des propriétés détoxifiantes et vont nettoyer naturellement votre corps. Il s’agit, entre autres, du citron, du radis noir, de la betterave ou encore du curcuma. N’hésitez pas à en manger régulièrement pendant cette période de cure.

Les repas gras sont à bannir ou, du moins, à éviter au maximum. Pas question donc de manger de la viande rouge, du fromage, des sucres rapides, de la charcuterie, des sauces ou des plats farcis pendant cette période de «repos».

De l’eau, de l’eau et encore de l’eau

Quoi de mieux que de l’eau pour nettoyer son corps? Pendant cette période, tout comme le reste de l’année, il vous est conseillé de boire beaucoup d’eau! Quelle quantité? Entre 1,5 1 et 2 l par jour, minimum.

Cela vous permettra d’éliminer plus facilement les toxines et laver les organes qui ont été bien sollicités ces derniers temps comme le foie ou les reins.

Tout le monde n’aime pas l’eau. Si vous n’appréciez pas son goût, vous pouvez y remédier en buvant du thé ou en y faisant infuser des fruits, par exemple.

Bouger à votre aise

Une des meilleures solutions pour éliminer le surplus des fêtes, c’est évidemment le sport. 30 minutes de sport par jour est une bonne moyenne pour se débarrasser des toxines emmagasinées.

Attention, pas besoin de se tuer à la tâche pour ressentir des effets positifs! Vous pouvez simplement faire de la marche, de la marche rapide, courir à votre aise, faire du vélo. Faites ce que vous voulez.

Pour les plus paresseux, remplacez des gestes simples de votre quotidien par des moments plus «sportifs». Cela ne peut être que bénéfique pour votre corps. Par exemple, préférez les escaliers aux ascenseurs, évitez d’utiliser la voiture pour de petits déplacements, tentez les activités familiales en plein air. Faire du sport, c’est aussi s’amuser!

Se reposer

On ne le dira jamais assez, mais le sommeil, c’est important! C’est pendant ce moment de la journée que notre corps reprend des forces. Pendant et après les fêtes, on se sent souvent plus fatigués. Octroyez-vous donc quelques moments de repos.

En journée, faites des siestes si vous en avez l’occasion. Pas longtemps! Il suffit de 20 minutes de repos pour bénéficier des avantages de la sieste.

Le soir, essayez de vous relaxer, de relâcher la pression. Essayez d’aller vous coucher de bonne heure, pendant quelques jours. Votre corps vous dira merci… et vous vous sentirez pleinement reposé.