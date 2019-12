Alerte rouge pour la biodiversité en Flandre: la nature en souffrance

Fragmentation des habitats, excès d’azote, espèces invasives, changement climatique… la nature est en souffrance en Flandre, ressort-il d’un état des lieux dressé par l’Institut de la Nature et de la Forêt (INBO). 994yellow – stock.adobe.com

La plupart des 43 indicateurs scrutés à l’aune des objectifs flamands et européens sont au rouge, écrit De Morgen samedi.

Fragmentation des habitats, excès d’azote, espèces invasives, changement climatique… la nature est en souffrance en Flandre, ressort-il d’un état des lieux dressé par l’Institut de la Nature et de la Forêt (INBO).

Sur les 69 espèces de plantes et d’animaux dites «de préoccupation européenne», seules 18 apparaissent en bonne santé, alors que la vaste majorité est classée en «mauvais», voire en «très mauvais» état. C’est le cas notamment du pélobate brun (une espèce d’amphibiens) et du coléoptère «lucane cerf-volant».

«Quinze espèces ont repris légèrement vigueur ces 11 dernières années, comme la rainette verte, mais la situation globale n’est pas bonne», commente le coordinateur du rapport, Lieve Vriens.

Ces observations valent tout autant pour les 2 624 espèces protégées inscrites sur liste rouge: près de la moitié d’entre elles sont en difficulté et 800 sont au bord de l’extinction.

La surface des espaces verts est par ailleurs insuffisante au regard des objectifs fixés, souligne le quotidien. Et la période 2015-2019 a été la plus chaude jamais enregistrée, provoquant en 2018 «des symptômes de sécheresse flagrants parmi les feuillus et les conifères», selon l’INBO.

Citée par De Morgen, la ministre de tutelle Zuhal Demir (N-VA) souligne que la Flandre continue d’investir au profit de la nature et que de nouvelles mesures viendront renforcer la protection des espèces vulnérables, avec une attention particulière pour la résilience des habitats.