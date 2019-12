VIDÉO | Showtime: le top 100 des plus gros dunks de la décennie en NBA

De Dwight Howard à DeAndre Jordan, la NBA a compilé 100 des plus impressionnants dunks réalisés sur ses parquets entre 2010 et 2019.

La ligue nord-américaine de basket (NBA) incarne dans le monde du sport l’un des championnats les plus spectaculaires sur la planète. Prouesse tant visuelle qu’athlétique, le dunk y demeure l’action phare, celle qui fait se lever le public dans la salle.

À l’occasion de cette fin d’année 2019, la NBA a compilé un top 100 reprenant les plus beaux, les plus trashes et les plus improbables dunks de la décennie. Avec Blake Griffin, Giannis Antetokounmpo et DeAndre Jordan sur le podium. Showtime!