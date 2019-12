Irak: un sous-traitant américain tué dans une attaque à la roquette, militaires blessés (2

(Belga) Un sous-traitant américain a été tué vendredi dans une attaque à la roquette contre une base militaire irakienne à Kirkouk, a annoncé dans un communiqué la coalition antidjihadiste menée par les Etats-Unis.

"Plusieurs militaires américains et des membres du personnel irakien ont été blessés" sur cette base abritant des forces de la coalition et située dans le nord du pays, a-t-elle ajouté. "Les forces de sécurité irakiennes mènent la réponse (à l'attaque) et l'enquête. D'autres informations seront rendues publiques une fois qu'elles seront disponibles", a enfin dit la coalition. Les Etats-Unis avaient appelé mi-décembre le gouvernement irakien à "prendre des mesures" pour faire cesser les attaques en Irak contre des intérêts américains. Le ministre américain de la Défense Mark Esper avait alors exprimé par téléphone son "inquiétude" au Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi "au sujet de ce qui apparaît comme des attaques contre des bases en Irak où pourraient se trouver des forces ou des équipements américains". Depuis fin octobre, des salves de roquettes se sont abattues à plusieurs reprises sur des secteurs où sont basés des soldats et des diplomates américains. Ces tirs n'ont pas été revendiqués, mais les Etats-Unis accusent les factions pro-Iran en Irak. M. Abdel Mahdi avait de son côté appelé "tout le monde à ne pas ménager ses efforts pour empêcher une escalade qui menacera toutes les parties", redoutant selon un haut responsable irakien "qu'une réponse américaine à des tirs venus de parties pro-Iran ne dégénère en affrontements sur le sol irakien". (Belga)