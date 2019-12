Menés 0-2 face à De Bruyne et City, les Wolves de Dendoncker arrachent la victoire

Réduit à dix dès la 12e minute de jeu suite à l’exclusion d’Ederson, Manchester City a été battu à Wolverhampton 3-2 (mi-temps: 0-1) pour le compte de la 19e journée du championnat d’Angleterre vendredi.

Kevin De Bruyne s’est offert un nouvel assist et a été remplacé à la 67e minute. Chez les Wolves, Leander Dendoncker a joué tout le match.

La carte rouge directe brandie sous le nez d’Ederson commettant une faute grossière hors de son rectangle aura forcé Pep Guardiola à revoir son dispositif. Le technicien espagnol a fait ainsi monter au jeu Sergio Aguero de retour après cinq semaines d’absence. Il n’avait plus joué depuis le 23 novembre.

C’est pourtant City qui allait ouvrir la marque par Raheem Sterling au rebond de son propre penalty manqué, et concédé par Leander Dendoncker pour une faute, validée par le VAR, sur Riyad Mahrez. 0-1, c’était le score à la pause. Le VAR, encore lui, avait poussé l’arbitre à faire retirer ce penalty (manqué déjà une première fois par Sterling).

En seconde période, Kevin De Bruyne, pour son 13e assist en Premier League cette saison, offrait le second but des siens à Sterling, encore lui, à la 50e (0-2). Les Wolves restaient cependant dans le match en réduisant la marque, de suite, cinq minutes plus tard, par Traore. Le match a basculé dans les dix dernières minutes. Jimenez (82e) puis Doherty (90e) ont offert la victoire à Wolverhampton qui se hisse à la 5e place, synonyme d’Europa League. City est 3e avec 38 points pour 39 à Leicester et 52 à Liverpool, autoritaire leader qui compte un match de moins. Dimanche précisément, Wolverhampton joue chez les Reds.

Vainqueur du Mondial des clubs au Qatar il y a une semaine, Liverpool a d’ailleurs été autorisé par la Premier League à arborer le badge de champion FIFA sur son maillot pour cette rencontre.

Selon les règlements de la FIFA, le club vainqueur a le droit de faire figurer le badge dès le jour de sa victoire jusqu’à la finale suivante de la Coupe du Monde des clubs. Mais le règlement de la Premier League interdit la présence de badges spécifiques lors des rencontres de championnat. Liverpool a demandé et obtenu une exception pour un match, afin de présenter le blason à son public.