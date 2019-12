La revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder le 22 février à Las Vegas

La revanche des ‘lourds’entre le Britannique Tyson Fury et l’Américain Deontay Wilder aura lieu le 22 février à Las Vegas, ont annoncé les deux boxeurs vendredi.

Le dernier combat entre les deux cadors du ring s’était soldé par un match nul en décembre 2018 pour la ceinture WBC des lourds. Tyson Fury, 31 ans, et Deontay Wilder, 34 ans, s’était quitté sur un match nul. Depuis, les retrouvailles se faisaient attendre.

«Le 22 février, il n’y aura plus de questions sans réponse, je vais finir ce que j’ai commencé», a tweeté Deontay Wilder, toujours invaincu en 43 combats (42 victoires, dont 41 avant la limite pour un match nul). Fury, – 29 combats, 28 victoires dont 20 par KO et un match nul – a lui invité ses supporters à venir le «voir mettre KO Deontay Wilder».

L’ancien champion WBA, WBO et IBF des lourds avait encore défié l’Américain en juin: «L’année prochaine, je vais partir à la chasse de Deontay Wilder pour aller chercher sa ceinture verte (de champion WBC, NDLR)».

Deux semaines plus tôt, un autre Britannique, Anthony Joshua avait perdu à la surprise générale ses titres IBF, WBA et WBO des lourds face à l’Américain Andy Ruiz Jr au Madison Square Garden de New York.