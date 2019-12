En hommage à Bertoncello, les Zèbres font couler les Côtiers, qui perdent leur entraîneur

Le Sporting de Charleroi n’a fait qu’une bouchée d’Ostende ce vendredi (5-0) et se retrouve deuxième au classement en attendant le choc entre l’Antwerp et Anderlecht.

Charleroi a pris un départ lancé malgré les absences de Younes Delfi et Christophe Diandy blessés et Dorian Dessoleil suspendu. Fall, qui faisait son retour dans le onze de base, a mené un contre rapide mais Nicholson a tiré à côté du ballon et Kaveh Rezaei l’a expédié sur un défenseur adverse (5e).

Avec Massimo Bruno, Nicholson, Ryota Morioka, Rezaei et Fall, Charleroi a pressé Ostende, qui tentait de faire baisser le rythme. Une ambition vite anéantie par une longue balle d’Ilaimaharitra, qui a isolé Rezaei. L’Iranien a alors servi Nicholson, qui a contourné Wout Faes avant de placer le ballon dans le coin inférieur gauche de Fabrice Ondoa (32e, 1-0). Cette année, les Kustboys n’ont pas encaissé qu’une seule fois, lors des playoffs 2 contre Westerlo en avril (0-0). Nicolas Penneteau a par contre sauvé les Zèbres en gagnant son duel avec Kevin Vandendriessche, qui avait bénéficié d’une perte de balle de Steeven Willems (38e).

Si Ostende a subi en première période, il n’a pas existé en seconde malgré les montées au jeu de Fashion Sakala et Idrissa Sylla à la place de Renato Neto et Ronald Vargas (46e). Sur un coup de coin, Ndenbe a même dévié le ballon dans son propre but en voulant devancer Nicholson (51e, 2-0). C’est encore sur corner que Fall a alourdi l’addition (58e, 3-0). Malgré une belle intervention sur un tir de Nicholson, Ondoa n’était pas dans un grand jour. Le gardien camerounais a commis un penalty sur Bruno qu’Ilaimaharitra a transformé (72e, 4-0). A Charleroi tout le monde a participé à la fête même les réservistes: monté au jeu (78e), Tsadjout a trompé son compatriote (81, 5-0).

Charleroi conserve ainsi son brevet d’invincibilité depuis 11 rencontres (9 victoires et deux partages) et prend la 2e place du championnat, à dix points de Bruges et à hauteur de La Gantoise, 3e, qui compte un match de plus.

Ostende annonce le départ de son coach en plein match

Côté ostendais, la défaite s’ajoute au départ de leur coach Kare Ingebrigtsen, qui va entraîner le club chypriote d’Apoel Nicosie après la trêve hivernale.

Le club côtier a communiqué la nouvelle en plein match. «Kare Ingebrigtsen est à Charleroi pour son dernier match comme entraîneur du KVO», a annoncé le club d’Ostende. «À sa demande, le KVO et le club chypriote de Nicosie ont trouvé un accord pour le laisser partir.»

Kare Ingebrigtsen is in Charleroi bezig aan zijn laatste match als trainer van KVO. Op zijn eigen vraag bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken naar het Cypriotische Nicosia. Meer duiding straks op https://t.co/Q30282wpNx pic.twitter.com/dTHvGZ454M — KV Oostende (@kvoostende) December 27, 2019

Ostende, qui n’aura totalisé qu’une seule clean sheet en 2019, reste 14e (18 points).

Bel hommage à Georget Bertoncello

En avant-match, les supporters carolos ont rendu hommage à Georget Bertoncello, ancienne gloire du Sporting, décédé dimanche à l’âge de 76 ans et enterré ce vendredi.

Un tifo à son effigie a été déployé dans les travées du stade, accompagné d’une banderole: «Merci Berto, une légende ne meurt jamais.»

BELGA

Une minute d’applaudissements a été nourrie au coup d’envoi en présence de son petit-fils, Dorian Bertoncello, portant un maillot floqué du numéro 11 et qui s’est assis sur le ballon dans le rond central, comme son grand-père l’avait fait pour protester contre un penalty accordé au RWDM en 1975.

Vendredi matin, les funérailles de celui qui fut élu «Zèbre du Siècle» lors du centenaire du club en 2004 se sont déroulées à Châtelineau en présence de nombreuses personnalités. Georget Bertoncello a été inhumé dans le caveau familial du cimetière de la Floche à Châtelineau.

Photo News