Mieux travailler en réduisant le bruit autour grâce à un casque

Parce qu’il n’est pas toujours évident de travailler dans un milieu bruyant, nombreux sont ceux qui utilisent désormais des casques Bluetooth à réduction de bruit active (RBA) dans les open spaces. Reste à choisir la bonne marque pour ne pas regretter son choix au bout de deux semaines d’utilisation.

À quelques jours de 2020, voici quelques casques Bluetooth à réduction de bruit active qui ont séduit les observateurs et le grand public.

Poly Voyager 8200 UC

Pensé pour ceux qui travaillent quotidiennement dans des milieux bruyants avec peu d’intimité, le Voyager 8200 UC de Poly assure avant tout avec une technologie de réduction de bruit qui fonctionne très bien. S’il n’isole pas totalement son utilisateur de tout bruit extérieur (ce n’est pas un casque de chantier non plus), il parvient à réduire fortement ces sons qui nuisent à la concentration.

Assez joli (même si sa version en blanc se salit plus rapidement) et confortable - les oreillettes (qui englobent totalement les oreilles et peuvent se retourner à plat) et le solide arceau en métal sont recouverts d’un tissu rembourré - malgré un style assez massif (289 gr.), le grand frère du Backbeat Pro 2 dispose également de quelques fonctionnalités qui facilitent la vie de tout employé un peu pressé par le temps: un micro intégré pour les communications vocales, une technologie sensorielle «intelligente» qui désactive le même micro lorsque le casque n’est plus porté ou encore une portée étendue qui permet d’utiliser le Voyager 8200 jusqu’à 30 mètres de son périphérique Bluetooth.

D’une autonomie de 24 heures en mode écoute et 20 heures en discussion selon Poly – un test nous a permis de l’utiliser jusqu’à 20 heures en mode écoute, sans aucune recharge – le Voyager 8200 présente un dernier avantage: une connectivité multiple qui offre la possibilité de coupler en même temps le casque avec son smartphone mais aussi son ordinateur ou un port extérieur.

Prix conseillé: 280€

Bose Headphones 700

Sans doute un peu plus connue du grand public parce qu’il a été un des précurseurs sur le marché des casques à réduction de bruit active, la marque Bose séduit également de nombreux travailleurs avec son dernier né, le Headphones 700.

Ses points forts? Une excellente réduction de bruit active, une connectivité multiple qui permet de se brancher à plusieurs sources (smartphone, ordinateur,…) en même temps et une autonomie annoncée de… 30 heures en mode écoute.

Doté d’un design plus pratique que son prédécesseur, le QC35 II, notamment en raison d’une meilleure articulation entre l’arceau et les oreillettes, le Headphones 700, comme une bonne partie de ses rivaux, s’adapte par simple pression sur les écouteurs.

Prix conseillé: 349€

Sony WH-1000XM3

Une réduction de bruit active performante, une autonomie annoncée jusqu’à 30 heures et l’intégration native de Google Assistant, voici ce qui fait, en partie, la force du dernier né de Sony auprès de ses utilisateurs.

Mais si le Sony WH-1000XM3 est également souvent plébiscité parmi les casques Bluetooth à réduction de bruit active, c’est parce qu’il est capable de s’adapter à toutes les situations («marche», «transport», «course» ou «à l’arrêt») là où d’autres casques ne disposent que d’un seul profil de réduction active du bruit. Reste à savoir si ces options sont bien nécessaires dans le cadre d’un travail de bureau.

Avantage non négligeable, ce casque Sony peut récupérer 8 heures d’autonomie avec une recharge de seulement 15 minutes. Parfait pour les utilisateurs vraiment pressés.

Prix conseillé: 299€