PHOTOS ET VIDEO| Les jeunes Anderlechtois en camp au Hall sportif de Frasnes

Durant trois jours, les U18 du RSC Anderlecht vont travailler leur condition physique en pays des Collines. Un stage derrière lequel on retrouve deux locaux, Jérôme Thémont et Quentin Parent.

De jeudi à samedi, l’ensemble du noyau U18 du RSC Anderlecht va découvrir les charmes du pays des Collines. Non pas pour une visite de courtoisie mais bien pour suer histoire de préparer la seconde partie de saison. Derrière ce stage, mêlant préparation physique et leçons de vie, on retrouve le Frasnois Quentin Parent (coordinateur pédagogique des jeunes francophones et préparateur physique individuel au RSCA) et le Leuzois Jérôme Thémont (préparateur physique des U18). Durant trois jours, les deux locaux ont fait souffrir leurs joueurs sur base de différents sportifs. La matinée de ce vendredi était consacrée aux sports de combats.

