Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: tous dans les cordes pour le Boxing Day

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Le Boxing Day n’est pas une mode en Angleterre; c’est un art de vivre.

Chaque hiver, la Premier League dépose quelques guirlandes aux crampons des joueurs pour y allumer les tacles de Noël. Rien d’anormal jusque-là, c’est une tradition.

Dans un paysage global où une Super Coupe d’Italie se joue en Arabie Saoudite et une Coupe du monde dans un désert qatari, faire rouler les balles de Noël entre la poire et le dessert ne devrait pas poser de problèmes.

Si le sport roi se soucie fort peu des Droits de l’homme, pourquoi faudrait-il se préoccuper des droits de simples footballeurs catalogués VIP et dont le silence est payé à prix d’or?

Quand un championnat est vendu aux quatre coins de la planète, il faut satisfaire un certain nombre d’exigences. Les joueurs devront bientôt se réveiller à l’aube pour disputer leur rencontre à une heure acceptable pour l’hémisphère opposé.

Et tant pis si leur cerveau «bug», le peuple demande des muscles en activité.

La multiplication des compétitions exige que Liverpool joue le mardi un quart de finale d’une Coupe de la Ligue à Aston Villa (dans la ville de Birmingham) et le lendemain une demi-finale de Coupe du monde des Clubs… au Qatar. So funny!

La routine hivernale anglaise demande, à des joueurs sur les rotules, de jouer quatre matches en huit jours. Il suffit de passer la nuit dans le vestiaire de la veille, et le tour est joué.

En Angleterre, la trêve dure 48h. C’est le temps nécessaire pour passer du championnat à la Cup. Amazing!

Le spectacle s’en ressent parfois, et la pauvreté des échanges nous montre des joueurs blessés, à bout de souffle et de ressources.

Doit-on jouer moins pour jouer mieux?

Moins longtemps?

Faut-il des noyaux de 50 joueurs?

Faut-il réduire la dimension des pelouses?

Ou jouer à 13 contre 13?

Démarrer une rencontre à la limite des crampes peut sembler absurde en théorie.

Certains joueurs font peine à voir à paître autour du rond central pendant 90 minutes.

Ne jamais se passer de football pourrait-il finir par lasser?

Pendant ce temps, Liverpool continue d’écraser la concurrence. AFP Trêve de plaisanterie et retour au jeu avec le déplacement de Liverpool à Leicester. Huit joueurs (dont Youri Tielemans) avec plus de 90% de temps de jeu chez les Foxes. Après un début de championnat exceptionnel, l’équipe de Brendan Rogers se cherche un second souffle. En attendant, la deuxième place pourrait s’envoler.

Les Reds écrasent tout sur leur passage et leur victoire 0-4 au King Power Stadium est sans appel.

Cette journée marque également la nouvelle défaite des Blues de Chelsea à domicile. Quelques équipes tirent la langue mais les rencontres s’enchaînent à un rythme infernal.

Pourtant, pas le choix au Boxing Day, il faut monter sur le ring et éviter le chaos.

A cette période de l’année, tout le monde paie le prix fort.

Pas certain que tout le monde en sorte ravi!