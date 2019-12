Nouveau le 1er janvier - La Ville de Verviers passe aux conteneurs à puce

(Belga) Dès le 1er janvier, la Ville de Verviers passera aux conteneurs à puce. Verviers a l'une des moyennes les plus élevées de la Province, avec 195kg de déchets par an/habitant. Liège, toujours aux sacs, ferme la marche avec un kilo supplémentaire par an et par habitant.

Les isolés et ménages de deux personnes disposeront d'un conteneur organique de 40 litres et d'un conteneur pour les déchets tout venant de 140 litres. Les familles auront, elles, un conteneur organique de 140 litres et un conteneur tout venant de 240 litres. De plus, une trentaine de conteneurs collectifs seront également enterrés, essentiellement en centre-ville. Concernant la taxe, les isolés payeront, dès le 1er janvier, 123 euros alors que les ménages de six personnes et plus débourseront 160 euros. Le centre-ville sera lui concerné par des conteneurs collectifs enterrés et seuls 5% de la population verviétoise resteront aux sacs. Dix sacs résiduels de 60 litres/habitant et par an ainsi que 20 sacs à déchets organiques biodégradables de 30 litres/habitant et par an leur seront alloués via la taxe socle, d'application dès 2020.