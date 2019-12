Nouveau le 1er janvier - La Wallonie ajoute 22 kilomètres au réseau routier payant pour les poids-lourds

(Belga) A partir du 1er janvier prochain, 22 kilomètres seront ajoutés en Wallonie au réseau routier payant pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, a annoncé Viapass, l'organisme interrégional qui coordonne et contrôle la taxe kilométrique en Belgique. Les tarifs seront également indexés au sud du pays.

Les tronçons concernés par l'extension du réseau payant sont: la N5g (contournement de Couvin), la N224 (qui relie Tubize à l'A8-E429), la N246 (Tubize-Waterloo via Wauthier-Braine) et la N610 (rive gauche de la Dérivation à Liège). La Wallonie procédera également à l'indexation de ses tarifs, ce que la Flandre et Bruxelles ont déjà réalisé le 1er juillet dernier. En Wallonie, on parle d'une redevance et non d'une taxe, le montant perçu étant réinjecté dans l'entretien du réseau routier et non dans le budget général, contrairement aux deux autres régions. (Belga)