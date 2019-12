Yuta Toyokawa quitte Eupen et rejoint le Cerezo Osaka, au Japon

Yuta Toyokawa quitte l’AS Eupen et rentre au Japon. L’annonce est tombée durant la conférence de presse d’après-match.

Arrivé en janvier 2018 à Eupen alors qu'il avait d'abord été annoncé à Leeds, l’attaquant japonais avait peu joué avant le mois de mars 2018 et le fameux triplé providentiel qui avait permis à Eupen de se sauver in extremis lors de l'incroyable victoire 4-0 contre Mouscron, en fin de phase classique.

Après avoir marqué quelques précieux buts, il n'a pas su confirmer et s'est montré plutôt irrégulier.

À 25 ans et après deux ans chez les Pandas, le souriant Toyokawa a choisi de rejoindre la D1 nipponne et le Cerezo Osaka.

"L'AS Eupen tient à remercier Yuta Toyokawa pour son grand engagement, son professionnalisme, sa gentillesse et les grands matchs pour le club. Avec sa rapidité, son engagement et sa force de frappe, il est devenu en quelques semaines le chouchou du public qui l'a célébré lors des matchs au Kehrweg par ses chants de supporters" a indiqué le club ce jeudi soir via communiqué. "Yuta Toyokawa a joué un total de 67 matchs pour l'AS Eupen et a marqué 17 buts. Le 11 mars 2018, Yuta Toyokawa est monté au match en deuxième mi-temps de la partie contre Mouscron et est parvenu à inscrire au stade du Kehrweg trois buts lors de la victoire 4-0 contre Mouscron. Ainsi Yuta a joué un rôle majeur dans la lutte pour le maintien de l'AS Eupen en Pro League. Un tout grand Merci Yuta et bonne chance pour ton avenir !"

Eupen devra absolument recruter un attaquant cet hiver, puisque Leonardo Miramar Rocha (genou) est out pour six mois : c’était l’autre mauvaise nouvelle de ce jeudi chez les Pandas.