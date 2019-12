Belhocine avant Charleroi – Ostende: «Personne n’a pris de poids»

Dernier match de 2019 pour le Sporting de Charleroi qui reçoit Ostende ce vendredi à 18h dans le cadre de la 21e journée de championnat.

Si les six premiers mois de 2019 ont été synonymes de play-off 2 et d’échec pour l’accession à l’Europe, les six suivants sont nettement plus positifs puisque Charleroi occupe actuellement une belle 4e place avec 36 points.

Les Zèbres, qui restent sur un bilan de 24 points sur 30, accueillent Ostende ce vendredi pour clôturer l’année et confirmer leur place dans le Top 6.

«Ostende a vécu un début de championnat difficile mais prouve depuis quelques semaines qu’elle a de la qualité, estime Karim Belhocine. C’est toujours un peu spécial de jouer pendant les Fêtes mais les joueurs ont pu souffler un peu en famille. Personne n’a pris de poids, c’est le plus important (sourire). Il faudra être à 100%.»?

Au niveau de la sélection, l’absence de marque est celle de Dorian Dessoleil, le capitaine. Il est suspendu. Fall, blessé la semaine dernière, est sélectionnable, au contraire de Delfi qui a subi une rechute au genou.