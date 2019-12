VIDÉO | Galettes, «menu carabiné»… et petite goutte: ces coutumes du Nouvel An qui se perdent (un peu)

Retour dans les archives télévisuelles afin de se rendre de ces coutumes qui ont un peu disparu.

En 1966 déjà, certaines traditions du Nouvel An avaient du mal à résister à l’évolution de la société.

Ainsi, dans un reportage déniché par la Sonuma, ils étaient déjà quelques-uns à regretter la disparition progressive de quelques coutumes.

De la bonne-maman de la petite Sophie à qui il ne faut plus qu’un demi-kilo de beurre pour cuisiner les galettes de l’année entière au «maître de ferme» qui pleure le temps des grands dîners de famille, avec son «menu carabiné», le Nouvel An des années 60 ne ressemblait déjà plus à celui des décennies précédentes.

Reste que la goutte du 1er de l’An ou encore la procession familiale n’a pas disparu dans la plupart des familles belges, même 50 ans plus tard. Comme quoi, les coutumes ne disparaissent jamais vraiment.

