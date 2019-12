Quand la SNCB participe au petit miracle de Noël d’un navetteur

La SNCB a rendu le sourire à un de ses navetteurs en lui retrouvant ses cadeaux de Noël juste à temps.

«J’ai oublié mes cadeaux (de Noël) dans le S10 2066 en direction d’Alost.» Ce message désespéré a été posté sur le réseau social Twitter, le 24 décembre, par un navetteur de la SNCB. Heureusement pour lui, un community manager des chemins de fer belges passait par là…

Après lui avoir demandé quelques précisions sur le type de cadeaux qu’il avait oublié, Lorenzo, le CM de la SNCB, a eu le bonheur d’apprendre en direct au navetteur un peu distrait que ses achats avaient été retrouvés par un accompagnateur: «C’est la magie de Noël!»

YEAHHHHHH !

On a vos cadeaux !

Le train sera à 18h30 à Ternat. Rdv au milieu du train pour que vous puissiez les récupérer.



^Lorenzo — SNCB (@SNCB) December 24, 2019

C'est la magie de Noël !



Je suis vraiment content pour vous.



Passez de bonnes fêtes !



^Lorenzo — SNCB (@SNCB) December 24, 2019

Tout heureux de pouvoir récupéré ses cadeaux, le navetteur a partagé sa joie avec l’accompagnatrice qui les lui a rapportés à la gare de Ternat. Un selfie et quelques chouffes (de Noël) plus tard, et tout le monde pouvait fêter Noël avec le sourire aux lèvres, y compris les utilisateurs du réseau social qui ont pu se rendre compte que Twitter n’était pas qu’un flux de critiques et de mauvais sentiments.