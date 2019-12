«Bezons de toutes nos forces!», le slogan qui fait le buzz

Depuis quelques jours, le slogan d’une liste engagée aux élections municipales de 2020 amuse les internautes. Ce qui déplaît à sa principale candidate, qui regrette les nombreux détournements dont il fait l’objet.

«Bezons de toutes nos forces!» En France, ce slogan de campagne anime les réseaux sociaux depuis mardi. Coup de com’, «fake» ou jeu de mot involontaire? Les questions et les détournements fusent sur Facebook et Twitter, à tel point que Sophie Stenström, la candidate sans étiquette (mais soutenue par La République En Marche) à la base de ce cri de ralliement, s’est sentie forcée de sortir du bois.

«Quand on a fait ce slogan, on ne s’est pas posé la question, explique la candidate sur le site de Franceinfo. Franchement, je ne m’attendais pas à ce que quelque chose de la sorte soit repris sur les réseaux sociaux avec une telle ampleur. Cela ne me fait pas plaisir.»

Précisant qu’elle n’appréciait pas «tout ce qui est humour douteux, voire sexiste», Sophie Stenström estime encore que cet emballement médiatique autour de son slogan est «disproportionné».

Aimer Bezons de toutes ses forces, c’est d’abord écouter les habitants, prendre ses responsabilités, s’entourer de toutes les bonnes volontés et s’engager pour permettre à tous de se sentir bien dans leur ville!#AVotreEcoute #AVotreService #BezonsDeToutesNosForces @Bezons2TNF pic.twitter.com/6JAHyOxph5 — Bezons de toutes nos forces (@Bezons2TNF) December 14, 2019

Reste que, désormais, tout le monde connaît la liste de cette candidate active dans le Val d’Oise.