Des bières de Noël namuroises, les confidences de Jane Birkin, la 400eme de Michel Preud’homme...Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Des bières de Noël namuroises pour prolonger les fêtes

Les brasseurs namurois parviennent à capter l’esprit de Noël, chaleureux et réconfortant, pour le verser dans un flacon. Reportage chez Minne, dans leur nouveau QG de Baillonville.

La cadence a été infernale mais en cette fin d’année, une grande sérénité semble avoir gagné ce petit coin de paradis. C’est une année pas comme les autres qui se termine pour Catherine, Philippe et toute l’équipe de la brasserie Minne. À l’étroit dans leurs locaux bastognards, les souriants artisans du houblon ont en effet migré en terres namuroises et investi un million et demi d’euros pour leurs nouvelles installations, à Baillonville (Somme-Leuze).

2 Jane Birkin: «J’ai été très gâtée par la vie»

Gainsbourg, Doillon, ses filles Kate, Charlotte et Lou peuplent le deuxième tome du journal de Jane Birkin qui navigue entre solitude et joies.

«J’ai du mal à dire l’intérêt de ce journal, j’espère qu’il y a des anecdotes et des portraits intéressants», confie Jean Birkin tout sourire, avec son accent inimitable. À 73 ans, elle publie Post-scriptum, le deuxième tome de son journal.

3 La chocolaterie Bressant au Gault & Millau

Après 25 ans d’existence, la chocolaterie Bressant est reconnue pour la 2e année consécutive au Gault&Millau. Une consécration méritée!

L’année 1994 est un tournant dans la carrière d’Alain Bressant. À 32 ans, il décide de se lancer dans le chocolat tout en conservant un mi-temps d’ouvrier dans la boulangerie-pâtisserie Solbreux à Beaumont.

4 Preud’homme, avant sa 400e sur un banc de D1: «Je ne voulais pas être entraîneur»

Standard-Gand, ce jeudi soir, sera le 400e match de Michel Preud’homme comme entraîneur en D1 belge. Dix-neuf ans après sa première. Ce qui n’était pas vraiment prévu.

Et dire que ce n’était pas vraiment l’idée qu’il se faisait de sa deuxième carrière. Le 21 janvier 2001, un an et demi après avoir rangé les gants à Benfica, Michel Preud’homme s’assied sur un banc de touche dans le costume d’un entraîneur pour la première fois. Et il s’impose 0-4 à La Louvière avec «son» Standard.

5 À 6 ans, P-A faisait le plein des taxis

Il y a des passionnés de trains, de vélos, mais aussi de taxis. Pierre Alexandre Sicurella est de cette veine. «À 6 ans, avant que les chauffeurs n’arrivent au dépôt, je faisais le plein des taxis à la pompe.»

6 Ce jeudi, on connaîtra le 60e roi du pâté gaumais

Jeudi 26 décembre dès 11 h, sur la place du kiosque se déroulera la 60e édition du concours du plus gros mangeur de pâté gaumais.

Ce concours est organisé par le comité des fêtes de Virton depuis 1959. Il couronne la reine ou le roi du pâté gaumais, celle ou celui qui aura ingurgité le plus de pâté de viande en 20 minutes.

7 Thy-le-Château: recréer du lien social au-delà de Noël

Réunir les personnes seules le soir de Noël et recréer du lien social, tel est le but du réveillon organisé à Thy-le-Château par le curé Hadelin.

«Entre les messes du soir et du jour de Noël, je me suis rendu compte que j’étais seul le soir de Noël. Je me suis dis que je ne devais pas être seul dans le cas au sein de mes paroisses et c’est ce qui m’a donné l’idée d’organiser un réveillon pour toutes celles et ceux qui recherchaient un peu de compagnie et de chaleur humaine en ce soir de l’année un peu particulier», explique l’abbé Hadelin de Lovinfosse.

8 Le père Flahaut fait sa tournée depuis 25 ans

Le ministre d’État a fait le tour, la nuit de Noël, de 24 lieux au service du public. Seul à bord de son auto chargée comme le traîneau du père Noël.

Ce 24 décembre, cela fait 25 ans que, le soir du réveillon, André Flahaut parcourt le Brabant wallon afin de rendre visite aux courageux travailleurs des services de police, pompiers, hôpitaux, prisons, etc. qui travaillent le soir du réveillon.

9 Ils ont passé «Noël Ensemble»

L’ASBL «Noël Ensemble» a organisé la 12e édition de son rendez-vous. Des élèves du Chêneux avaient préparé le repas.

Tous les enfants crient leur joie, l’arrivée du père Noël vient d’être annoncée. Le voilà qui apparaît dans l’encadrement des portes de la grande salle du gymnase communal amaytois. Les enfants l’accueillent avec enthousiasme et énormément d’excitation. C’était mardi soir, à l’occasion de la 12e édition de «Noël Ensemble».

10 Tielemans, le Fox trottant vers les sommets

Le milieu belge, excellent à Leicester, a tout pour briller dans le choc du Boxing Day face à Liverpool.

Avec la réception du leader Liverpool, Youri Tielemans est gâté pour son premier Boxing Day en Angleterre. Mais si le défi s’annonce très compliqué (les Reds de Divock Origi n’ont encore abandonné que deux points en dix-sept rencontres!), le milieu belge ne risque pas de se laisser impressionner à l’heure de se frotter à la bande à Jürgen Klopp.

